Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Hercai, Keloğlan derken yıllarca onu izlemişiz...

1941 tarihinde; o zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı.
1941 tarihinde; o zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı.
Ancak Şen bir süre sonra babasının izinden giderek öğretmenliği bıraktı ve oyunculuk yapmaya başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı ve sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.
Şener Şen ilerleyen zamanlarda ise tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı. Sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yapan oyuncu, sonrasında Çöpçüler Kralı, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Davaro, Çiçek Abbas gibi birçok efsane yapımda rol aldı.
Şener Şen'in kariyerinde dönüm noktası ise 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturan oyuncu, Sunal ile o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan filmlerde oynadı.
Badi Ekrem tiplemesiyle hafızalara kazınan Şener Şen, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in en çok ailesi araştırıldı. Şen'in Hercai, Keloğlan gibi yapımlarda rol alan kendisi gibi oyuncu kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.
Abi-kardeş için sosyal medyada "Nasıl anlamadık", "Hiç benzemiyorlar", "Maaile oyuncular" yorumları yapıldı.
İşte Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi İnci Şen...
İNCİ ŞEN KİMDİR?
Sinema ve dizi oyuncusu olan İnci Şen, 1 Ocak 1953 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Türk tiyatro ve sinemasının efsane oyuncularından olan Ali Şen'in 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Şen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.
İnci Şen, şimdiye dek birçok film ve dizide rol aldı.
2019'dan itibaren ekranlara gelen Hercai dizisinde Nigar Katarcı karakterini canlandırdı.