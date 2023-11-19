Hababam Sınıfı’nın Badi Ekrem’i Şener Şen’in kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! Hercai, Keloğlan derken yıllarca onu izlemişiz...

Şener Şen'in kariyerinde dönüm noktası ise 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturan oyuncu, Sunal ile o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan filmlerde oynadı.

Badi Ekrem tiplemesiyle hafızalara kazınan Şener Şen, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu ve oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in en çok ailesi araştırıldı. Şen'in Hercai, Keloğlan gibi yapımlarda rol alan kendisi gibi oyuncu kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.

Abi-kardeş için sosyal medyada "Nasıl anlamadık", "Hiç benzemiyorlar", "Maaile oyuncular" yorumları yapıldı.