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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kim çıktı! Dizinin bahtsız Asiye'sinin annesi de ünlü oldu çıktı

Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Adeta gözler önünde büyüyen oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa annesinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 14:38 Güncelleme 18 Kasım 2023, 14:38
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un annesi bakın kim çıktı! Dizinin bahtsız Asiye’sinin annesi de ünlü oldu çıktı

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kim çıktı! Dizinin bahtsız Asiye'sinin annesi de ünlü oldu çıktı... Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun adeta kariyerinde parlama yaşadı. Şimdilerin en genç ve en yetenekli isimlerinden biri olan Coşkun hakkında araştırma yapanlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...

Su Burcu Yazgı Coşkun, geleceğin yetenekli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin genç yaşındaki bu kariyerinin mimarı ise annesi Miraç Gündüz.

Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi hayranlarla hayli sıkı ilişkiler kurmuş.

Bakın Coşkun'un merak edilen annesi kim.

SU BURCU YAZGI COŞKUN VE ANNESİ MİRAÇ GÜNDÜZ

Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN VE ANNESİ MİRAÇ GÜNDÜZ

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