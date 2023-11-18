Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi bakın kim çıktı! Dizinin bahtsız Asiye'sinin annesi de ünlü oldu çıktı... Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren olan Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri. Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun adeta kariyerinde parlama yaşadı. Şimdilerin en genç ve en yetenekli isimlerinden biri olan Coşkun hakkında araştırma yapanlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...