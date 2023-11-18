Kurtlar Vadisi’nin ilk Polat Alemdar’ı ayyuka çıktı! Meğer Necati Şaşmaz’dan hemen önce...

Kurtlar Vadisi 'nin yapımcıları cast sürecinde Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınmış olan Cenk Torun 'a dizide önemli bir rol teklif etmişti. Ancak Torun'un askere gitmeden önce bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu karar hem Cenk Torun'un kariyerinde bir dönüm noktası hem de Kurtlar Vadisi'nin izleyicileri için bir sürpriz oldu.

Peş peşe ortaya atılan iddiaların ardından Cenk Torun bu teklifin hangi rol için olduğunu söylemediklerini açıkladı. Ama iddialar Polat Alemdar olduğu yönündeydi.

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.