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Kurtlar Vadisi'nin ilk Polat Alemdar'ı ayyuka çıktı! Meğer Necati Şaşmaz'dan hemen önce...

Kurtlar Vadisi dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandırması için aslında Cenk Torun'a teklif götürüldüğü iddiası dizi gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu o dönem kendisine teklif edilen rolü reddederek en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'ne katılmaktan vazgeçmişti. Dizi cast sürecinde Cenk Torun'a dizideki hangi karakter için teklif yapıldığı merak konusu olmaya başladı. Ünlü oyuncu yıllar sonra merak edilen soruları tek tek yanıtladı.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 17:20 Güncelleme 18 Kasım 2023, 17:22
Kurtlar Vadisi’nin ilk Polat Alemdar’ı ayyuka çıktı! Meğer Necati Şaşmaz’dan hemen önce...

Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları cast sürecinde Çılgın Bediş dizisinde Oktay karakteriyle tanınmış olan Cenk Torun'a dizide önemli bir rol teklif etmişti. Ancak Torun'un askere gitmeden önce bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu karar hem Cenk Torun'un kariyerinde bir dönüm noktası hem de Kurtlar Vadisi'nin izleyicileri için bir sürpriz oldu.

DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

O dönemde Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinin aslında Cenk Torun'a teklif edildiği iddiasını duyan seyirciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Peş peşe ortaya atılan iddiaların ardından Cenk Torun bu teklifin hangi rol için olduğunu söylemediklerini açıkladı. Ama iddialar Polat Alemdar olduğu yönündeydi.

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.

Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."

Cenk Torun eğer kabul etseydi oynamak isteyeceği karakter hangisi olurdu sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey geçmedi aklımdan. Onu şu saatten sonra söylemenin de çok doğru olacağını zannetmiyorum çünkü oynayan arkadaşlar da çok güzel oynadılar. Yıllarca o işi götürdüler. Şunun yerinde olsaydım daha iyi olurdu demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O bende kalsın."

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