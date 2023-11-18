Merve Boluğur'a 2.5 ayda 8 kilo verdiren diyet! 36'lık oyuncu 45 dakikada işi çözdü! "7 gün boyunca durmadan..."

DÜZENLİ EGZERSİZ ETKİLİ

Merve Boluğur fit ve zayıf görünümünün ardında düzenli egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı yatıyor. Oyuncu haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri programına dahil ediyor. Böylece hem vücut esnekliğini koruyor hem de kaslarını güçlendiriyor.