Merve Boluğur'a 2.5 ayda 8 kilo verdiren diyet! 36'lık oyuncu 45 dakikada işi çözdü! "7 gün boyunca durmadan..."

Merve Boluğur bir dönem 7 kilo birden vererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu son dönemde sağlıklı yaşam tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Boluğur bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da büyük önem veriyor. Beslenme düzenine dikkat eden Boluğur bu sayede fit formunu korumayı başarıyor.
MERVE BOLUĞUR'A 8 KİLO VERDİREN DİYET
Merve Boluğur, zayıflık sırrını paylaşırken öncelikle sağlıklı beslenmeye önem verdiğini belirtti. Dengeli ve besleyici yiyecekleri tercih eden Boluğur, fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak vücuduna sağlıklı besinler kazandırmaya özen gösteriyor.
Ayrıca Boluğur düzenli olarak su tüketimine özen göstererek vücudunu etkili bir şekilde dengeliyor. Sağlıklı bir vücut için suyun rolünü önemseyen oyuncu, günlük su ihtiyacını karşılamak adına bilinçli bir çaba sarf ediyor.