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Merve Boluğur'a 2.5 ayda 8 kilo verdiren diyet! 36'lık oyuncu 45 dakikada işi çözdü! "7 gün boyunca durmadan..."

Sık sık magazin gündemine gelen Merve Boluğur güzelliği ve fit vücuduyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu kilo verme sürecini ve sağlıklı yaşam tercihlerini verdiği röportajlarda da sık sık açıklıyor. Merve Boluğur'un zayıflama sırrının temelinde düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunuyor. Boluğur bu süreçte formunu korumak için düzenli egzersizleri hayatının merkezine yerleştirmiş durumda. Bu alışkanlıklar neticesinde fit formunu sürekli koruyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 19:05 Güncelleme 18 Kasım 2023, 19:05
Merve Boluğur’a 2.5 ayda 8 kilo verdiren diyet! 36’lık oyuncu 45 dakikada işi çözdü! 7 gün boyunca durmadan...

Merve Boluğur bir dönem 7 kilo birden vererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Güzel oyuncu son dönemde sağlıklı yaşam tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. Boluğur bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da büyük önem veriyor. Beslenme düzenine dikkat eden Boluğur bu sayede fit formunu korumayı başarıyor.

MERVE BOLUĞUR'A 8 KİLO VERDİREN DİYET

Merve Boluğur, zayıflık sırrını paylaşırken öncelikle sağlıklı beslenmeye önem verdiğini belirtti. Dengeli ve besleyici yiyecekleri tercih eden Boluğur, fast food ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak vücuduna sağlıklı besinler kazandırmaya özen gösteriyor.

Ayrıca Boluğur düzenli olarak su tüketimine özen göstererek vücudunu etkili bir şekilde dengeliyor. Sağlıklı bir vücut için suyun rolünü önemseyen oyuncu, günlük su ihtiyacını karşılamak adına bilinçli bir çaba sarf ediyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ ETKİLİ

Merve Boluğur fit ve zayıf görünümünün ardında düzenli egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı yatıyor. Oyuncu haftanın belirli günlerinde fitness, pilates veya yoga gibi çeşitli egzersizleri programına dahil ediyor. Böylece hem vücut esnekliğini koruyor hem de kaslarını güçlendiriyor.

Egzersizi günlük rutinlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Boluğur, bu sayede sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda genel sağlığını da iyileştiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı yaşam tarzı değişiklikleriyle 51 kilodan 43 kiloya düşen oyuncu daha az uyku alarak ve kontrollü beslenmeye özen göstererek formunu koruyor.

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