Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir hamlesi ortalığı karıştırdı! Kaşla göz arasında tek hamlede silip attı ortalık karıştı! Ayrılık kapıyı çaldı... Afra Saraçoğlu'nun, Instagram'da yaptığı son hamle sosyal medyanın gündemine bir anda bomba gibi düşerken, bir anda durulan ayrılık iddialarını da tozlu rafların arasından yeniden çıkarttı. Bir süre önce ayrıldıkları hatta sette de kavga ettikleri öne sürülen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gerçekten yolları ayırdı mı? İşte Saraçoğlu'nun çok konuşulan o hamlesi.