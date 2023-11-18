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Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir hamlesi ortalığı karıştırdı! Kaşla göz arasında tek hamlede silip attı ortalık karıştı! Ayrılık kapıyı çaldı

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Geçtiğimiz günlerde sette kavga ettikleri iddia edilen çiftten Mert Ramazan Demir'in, bir partide bir başka kadınla çekilmiş görüntüleri sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüş, çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ancak sonrasın ünlü çift birlikte görüntülenmiş ve ayrılık dedikoduları havada kalmıştı. Ta ki önceki gün Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya yaptığı bir hamleye kadar...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 16:19 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:19
Afra Saraçoğlu’nun Mert Ramazan Demir hamlesi ortalığı karıştırdı! Kaşla göz arasında tek hamlede silip attı ortalık karıştı! Ayrılık kapıyı çaldı

Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir hamlesi ortalığı karıştırdı! Kaşla göz arasında tek hamlede silip attı ortalık karıştı! Ayrılık kapıyı çaldı... Afra Saraçoğlu'nun, Instagram'da yaptığı son hamle sosyal medyanın gündemine bir anda bomba gibi düşerken, bir anda durulan ayrılık iddialarını da tozlu rafların arasından yeniden çıkarttı. Bir süre önce ayrıldıkları hatta sette de kavga ettikleri öne sürülen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir gerçekten yolları ayırdı mı? İşte Saraçoğlu'nun çok konuşulan o hamlesi.

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de flaş bir iddia ortaya atılmış, çiftin rol aldıkları dizi setinde büyük bir kavga ettikleri iddia edilmişti. Olayı, Saraçoğlu ve Demir'in kavgasını Yalı Çapkını'nın yönetmenleri ayırdı.

Mert Ramazan Demir'in bir partide yanındaki kadınla sarmaş dolaş bir şekilde dans edip eğlendiği görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı. Bu görüntüler ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ilk kez yan yana görüntülenmişti.

Ancak tüm bu yaşananların ardından Afra Saraçoğlu, Instagram'da öyle bir hamle yaptı ki bir anda ortalık karıştı.

AFRA VE MERT AYRILDI MI?

Afra Saraçoğlu, yaklaşık 1 hafta önce "Dünyanın dört bir yanındaki Yalı Çapkını hayranlarına sevgiler" notuyla, setten kareler paylaştı.

O karelerin içerisinde, Mert Ramazan Demir'in bu fotoğrafı da vardı. Ancak Saraçoğlu kaşla göz arasında bu kareyi sildi. Durumu fark eden hayranlar ise fotoğrafların altını yorum yağmuruna tuttu.

Saraçoğlu'nun bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada yayılırken, fotoğrafın neden silindiğine dair bir açıklama gelmedi.

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