Kıvanç Tatlıtuğ'un güllü dallı gömleğinin fiyatını duyan büyük çaplı bir şok yaşadı "Çuval giyseniz bir yakışırdı zaten Kıvanç Bey"... Yıllar önce Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Beren Saat'le yeni filminde, yeniden kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un, gala gecesinde giydiği gömlek sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O gömleğin fiyatı günler sonra yine sosyal medyada ortaya çıktı. Gömleğin bedeli dudak uçuklatırken sosyal medyada "Çuval giyseniz yakışırdı zaten Kıvanç Bey, ne gerek vardı" yorumları yapıldı.