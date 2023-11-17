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Kıvanç Tatlıtuğ'un güllü dallı gömleğinin fiyatını duyan büyük çaplı bir şok yaşadı "Çuval giyseniz bir yakışırdı zaten Kıvanç Bey"

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Son olarak Beren Saat'le birlikte rol aldığı filmin galasında boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'un, galada giydiği gömlek sosyal medya çok konuşulmuştu. O ilginç gömleğin fiyatı ortaya çıktı. Tatlıtuğ'un gömleğinin fiyatını duyan minik bir şok yaşadı. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:47
Kıvanç Tatlıtuğ’un güllü dallı gömleğinin fiyatını duyan büyük çaplı bir şok yaşadı Çuval giyseniz bir yakışırdı zaten Kıvanç Bey

Kıvanç Tatlıtuğ'un güllü dallı gömleğinin fiyatını duyan büyük çaplı bir şok yaşadı "Çuval giyseniz bir yakışırdı zaten Kıvanç Bey"... Yıllar önce Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşı Beren Saat'le yeni filminde, yeniden kamera karşısına geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un, gala gecesinde giydiği gömlek sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. O gömleğin fiyatı günler sonra yine sosyal medyada ortaya çıktı. Gömleğin bedeli dudak uçuklatırken sosyal medyada "Çuval giyseniz yakışırdı zaten Kıvanç Bey, ne gerek vardı" yorumları yapıldı.

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yıllar sonra bir filmde buluştu.

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül ve Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi, yıllar sonra bir filmde buluştu.

Burada bir araya gelen ve fotoğraf çektiren ikili, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye kapak olan ve sütyensiz tarzıyla adından söz ettiren Beren Saat yine sosyal medyada büyük beğeni aldı.

40 yaşındaki yakışıklı oyuncu gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 31 bin 900 TL olduğu iddia edildi.

Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girmişti.

Çift 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

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