2 çocuk annesi Demet Şener fena aşka geldi! Sosyal medyada beğeni yağdı! 13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay’ı yerden yere vurmuştu

Ünlü manken, eski eşini şu sözlerle hedef aldı: "Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım"

SİNİRLENDİREN YORUM!

Şener'in bu açıklaması üzerine sosyal medyada yapılan bir yorum ünlü mankeni sinirlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek ünlü modele eski eşiyle ilgili soru yöneltti.

Söz konusu yorumda şunlar yazıyordu: "Hani İbrahim Kutluay çocuklarıyla ilgilenmiyor, hep bende kalıyor dediniz ya... Hah işte soruyorum: Oğlunuz kimin sayesinde Real Madrid'e transfer oldu?"

Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan Şener de şöyle karşılık verdi: "Hemen merakınızı gidereyim. Tabi ki genetik olarak ve mesleki örnek olma açısından babası etkilidir. Ancak Ömer kendi yeteneği, başarısı ve çalışma azmiyle Real Madrid'e transfer oldu. Ne kadar saçma bir soru! Koskoca Real Madrid gelecek görmediği bir sporcuyu sırf babası yüzünden alır mı takıma? Tabi ki bende kalıyorlar. Ben ne söylüyorsam doğru, merak etmeyin"