2 çocuk annesi Demet Şener fena aşka geldi! Sosyal medyada beğeni yağdı! 13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay’ı yerden yere vurmuştu

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşandı. Bu evlilikten Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adlarında iki evladı olan ikiliden Şener, geçen günlerde eski eşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşandı. Bu evlilikten Ömer Kutluay ile İrem Kutluay adlarında iki evladı olan ikiliden Şener, geçen günlerde eski eşi hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
Bir magazin programına konuk olan Şener, canlı yayında Kutluay "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerinin hatırlatması üzerine eski eşine tepki gösterdi.
Demet Şener, şunları söyledi: "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!"
Ünlü manken, eski eşini şu sözlerle hedef aldı: "Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım"
SİNİRLENDİREN YORUM!
Şener'in bu açıklaması üzerine sosyal medyada yapılan bir yorum ünlü mankeni sinirlendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la ilgili yaptığı açıklamaya işaret ederek ünlü modele eski eşiyle ilgili soru yöneltti.
Söz konusu yorumda şunlar yazıyordu: "Hani İbrahim Kutluay çocuklarıyla ilgilenmiyor, hep bende kalıyor dediniz ya... Hah işte soruyorum: Oğlunuz kimin sayesinde Real Madrid'e transfer oldu?"
Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan Şener de şöyle karşılık verdi: "Hemen merakınızı gidereyim. Tabi ki genetik olarak ve mesleki örnek olma açısından babası etkilidir. Ancak Ömer kendi yeteneği, başarısı ve çalışma azmiyle Real Madrid'e transfer oldu. Ne kadar saçma bir soru! Koskoca Real Madrid gelecek görmediği bir sporcuyu sırf babası yüzünden alır mı takıma? Tabi ki bende kalıyorlar. Ben ne söylüyorsam doğru, merak etmeyin"
SARMAŞ DOLAŞ POZ!
Son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer alan Şener, şimdi ise sevgilisi Tolga Arman ile verdiği bir pozla adından söz ettirdi.
Şener, bir süredir aşk yaşadığı Arman'la sarmaş dolaş verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vururken "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.
İşte Demet Şener'in sevgilisi ile yaptığı o paylaşım...
"İYİ Kİ HAYATIMDASIN"
Demet Şener, geçen ay sevgilisinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
Demet Şener, paylaştığı fotoğrafın altına "İyi ki doğdun sevgilim. Hayatımı güzelleştirdiğin, beni bu kadar güzel sevdiğin, mutluluğumla mutlu olduğun için çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımdasın iyi ki varsın hep iyi ki... Hep ol. Seni çok çok çok çok seviyorum" diye yazdı.