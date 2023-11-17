Teşkilat dizisinde seyirciyi dağıtacak ayrılık kararı! O başrol isim apar topar gidecek

Teşkilat dizisi, yeni sezonuna iddialı bir giriş yaparak izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak, bu sezonun en dikkat çeken özelliklerinden biri, kadro değişiklikleri ve sürpriz ayrılıklar oldu. Başrollerde yer alan usta isimler arasında yaşanan değişimler, dizinin geleceği hakkında merak uyandırdı.

Son gelen haberlere göre, Teşkilat dizisindeki önemli karakterlerden biri olan Gökhan Kargı'yı canlandıran İlker Kızmaz'ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Gökhan Kargı karakterinin hain olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte, dizideki macerasının kısa süre içinde sonlanacağı belirtildi. Bu gelişme, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı ve Gökhan Kargı'nın nasıl ve hangi bölümde diziden ayrılacağı konusu şimdiden konuşulanlar arasında yer aldı.