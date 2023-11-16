22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören tanımadı: Buse Varol sandım! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi...

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isim yer aldı.
2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isim yer aldı.
Dizide Ali Rıza Bey'in küçük kızı, Leyla ve Necla karakterlerini canlandıran Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi rolüyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündem oldu.
2001 doğumlu olan ve küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Ceceli'nin son hali merak edilip araştırıldı.
Sevimli halleriyle bir dönem ilgi odağı olan Ceceli'nin sosyal medyaya düşen fotoğraflarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve adeta sırra kadem basan Ceceli'yi sosyal medya kullanıcıları tanımakta zorlandı.
BUSE VAROL'A BENZETİLDİ!
Son haliyle şaşkına çeviren Şebnem Ceceli, Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a benzetildi.
Sosyal medya kullanıcıları, "Buse Varol zannettim", "İlk anlamadım konuyu, Buse Varol'a benzettim... Ne alaka dedim" yorumlarında bulundu.
Öte yandan güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ceceli için "Güzel olmuş", "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumları da yapıldı.
Sosyal medyayı sallayan Şebnem Ceceli'nin şimdilerde ne iş yaptığı da merak edildi.
Kendine bambaşka bir kariyer çizen Şebnem Ceceli'nin hukuk eğitimi aldığı öğrenildi.
Soyadı benzerliğinden dolayı Mustafa Ceceli'nin akrabası sanılan ünlü ismin hakkında "Şebnem Ceceli, Mustafa Ceceli'nin neyi oluyor?" sorusu da soruldu.
Ünlü iki ismin arasında akrabalık ilişkisi olmadığı ortaya çıktı.
İşte şimdilerde 22 yaşında olan Şebnem Ceceli'nin son hali...