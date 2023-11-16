22’lik genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi gören tanımadı: Buse Varol sandım! Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır’ın kardeşi...

2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isim yer aldı.

Dizide Ali Rıza Bey'in küçük kızı, Leyla ve Necla karakterlerini canlandıran Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşi rolüyle izleyici karşısına çıkan Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündem oldu.