Ünlü sanatçılardan katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki: Filistin’in ruhunu öldüremeyeceksiniz!

ABD'li oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen pazar yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Hayır. Üzgünüm. Bunlar (Filistinliler) 'ikincil hasar' değil, orada doğmuş ve orada yaşayan insanlar ve bu insanların çoğu orada sıkışıp kaldı. Biraz merhametli olun. Onlar Filistinli, bina, yol ya da eşya değil. Onlar insan ve hayatlarını mahvettiğiniz rehineler de öyle. Bu insanlar ikincil hasar da değil." paylaşımını yaptı.

"BASKI VE SOYKIRIM TARİHİ, ÇOĞU İNSANIN YÜZLEŞMEKTEN RAHATSIZ OLDUĞU BİR TARİHTİR" Şarkıcı Yusuf İslam da paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsanların başkalarını insan olarak görmemesi beni şaşırtıyor! Baskı ve soykırım tarihi, Çoğu insanın yüzleşmekten rahatsız olduğu bir tarihtir. Ancak gerçek şu ki, modern tarihin en korkunç acılarının birçoğu Avrupa'nın gelişimi ve sömürgecilik maceralarıyla bağlantılı. İnsanlar, aileler ve çocukların yerlerinden sökülüp köle haline getirilmeleri ya da çoğu zaman atalarının vatanlarında zulüm görüp öldürülmeleri, Batı'nın yükselişiyle doğrudan bağlantılı görünüyor. Bugün de (Batı) aynı dünyada yaşayan diğer insanlara adil ve eşit bir şekilde uygulanmayan insan hakları listesine bağlılığıyla övünmekte."

ABD'li şarkıcı Della Miles, Lauren Jauregui, Maher Zain, Sami Yusuf ve Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid Instagram hesabından İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, Filistin yanlısı paylaşımlarda bulundu.

Oyuncu Nadir Nahdi, Filistin ruhunun öldürülemeyeceğine dikkati çekerek, "Filistin'in ruh olduğunu anlamadan önce daha kaç kişi öldüreceksiniz? Bu ruh ülkeleri, kıtaları, dinleri aşar. Aklınıza gelebilecek her şeyi aşar. Biz her yerdeyiz." ifadelerini kullandı. ABD'li komedyen ve aktör Ramy Youssef, Unicef'in Gazze'deki çocukların korunmasına yönelik açıklamalarını Instagram hesabına taşıdı.