22 yıllık dostluk! Sihirli Annem’in Betüş’ü ve Suzan’ı bir arada! 51 yaşındaki İnci Türkay’a bir de şimdi görün! Zuhal Topal paylaştı

2003-2012 yılları arasında yayımlanan, çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisi Sihirli Annem, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
2003-2012 yılları arasında yayımlanan, çocuk ve fantastik türdeki televizyon dizisi Sihirli Annem, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan dizi, tekrar bölümleriyle uzun yıllar gündemde kaldı.
Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Nevra Serezli, Gizem Güven gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem dizisinde Betüş ile Suzan karakterlerini canlandıran İnci Türkay ile Zuhal Topal ise yıllar sonra bir araya geldi.
O anları ölümsüzleştiren ikiliden Zuhal Topal, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
İnci Türkay ile Londra'da bir araya gelen Topla, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi, zaman geriye aksın"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.
Paylaşıma "Duygulandım", "Yok ağlamıyorum gözüme anılar kaçtı", "Böyle fotoğrafı görünce çok duygusallaştım zaman gerçekten geriye aksın" yorumları yapıldı.
Öte yandan uzun zamandır ekranlardan uzak olan İnci Türkay'ın son hali de dikkatlerden kaçmadı.
NE OLMUŞTU?
'Sihirli Annem'in oyuncuları, dijital platformda yayınlanmak üzere yeniden çekilecek dizinin oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etmişti.
İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner, Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapmıştı.
İşte o açıklama...