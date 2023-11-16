22 yıllık dostluk! Sihirli Annem’in Betüş’ü ve Suzan’ı bir arada! 51 yaşındaki İnci Türkay’a bir de şimdi görün! Zuhal Topal paylaştı

O anları ölümsüzleştiren ikiliden Zuhal Topal , aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

İnci Türkay ile Londra'da bir araya gelen Topla, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Araya mesafeler girse de 22 yıllık dostluğumuz hiç bitmedi. Canım İnci'm yerin ben de apayrı çok özlemişiz birbirimizi, zaman geriye aksın"