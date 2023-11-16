Hadise dantelli saten geceliğiyle en cesur halini paylaştı! Art arda yayınlayan şarkıcı ortalığı salladı! “Doğallık sende her şey sende”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki iddialı sahneleriyle gündem olmuştu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki iddialı sahneleriyle gündem olmuştu.
Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Hadise, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, dantelli saten geceliğiyle verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınlandı.
Çoğu meslektaşının aksine makyajsız poz vermekten kaçınmayan Hadise, yakın çekim paylaşımıyla ortalığı salladı.
Hadise'nin doğal güzelliğini sergilediği paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.
Makyajsız haliyle takipçilerinden tam not alan ünlü şarkıcıya adeta yorum yağdı.
Hadise için "Duru güzellik", "Doğallık sende her şey sende", "Makyajsız çok daha güzelsin" yorumları yapıldı.
İşte Hadise'nin sosyal medyaya damga vuran o pozları...
HADİSE'Yİ KURBAĞA KERMİTE BENZETTİ!
Öte yandan Seren Serengil, sosyal medya hesabında sık sık doğal halini yayınlayan Hadise'nin makyajsız bir pozunu "Kurbağa Kermit" karakterine benzeterek "Kermit" yorumunu yapmıştı.
İşte Hadise'ye yaptığı o yorum...
SEREN SERENGİL VE HADİSE ARASINDA NE OLMUŞTU?
Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği bir programda Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti.
İkiliye ait olduğunu iddia ettiği mesajlaşmaları da yayınlayan Serengil, Zarrab'ın Ebru Gündeş'le olan boşanma davasında yasak aşkı itiraf ettiği söylemişti.
Hadise ise hakkındaki iddialar için sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım.
Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz!"