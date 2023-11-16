Hadise dantelli saten geceliğiyle en cesur halini paylaştı! Art arda yayınlayan şarkıcı ortalığı salladı! “Doğallık sende her şey sende”

SEREN SERENGİL VE HADİSE ARASINDA NE OLMUŞTU? Seren Serengil , sunuculuğunu üstlendiği bir programda Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti.

İkiliye ait olduğunu iddia ettiği mesajlaşmaları da yayınlayan Serengil, Zarrab'ın Ebru Gündeş'le olan boşanma davasında yasak aşkı itiraf ettiği söylemişti.

Hadise ise hakkındaki iddialar için sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım.