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Özlemle beklenen Kurtlar Vadisi'nden müjde bir türlü gelmiyor! Meğer yeni sezonun çekimleri...

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi uzun yıllar boyunca izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu efsane dizinin 258 bölümünde boy gösteren Cahit Kayaoğlu, sonunda merakla beklenen bir görüntü ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Metropol İstanbul'da görüntülendi ve bu an, hayranları için büyük bir sürpriz oldu. Cahit Kayaoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte "Kurtlar Vadisi ekrana geri mi dönüyor?" soruları tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yılın başlarında dizinin geri döneceğini açıklamıştı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:44 Güncelleme 15 Kasım 2023, 11:44
Özlemle beklenen Kurtlar Vadisi’nden müjde bir türlü gelmiyor! Meğer yeni sezonun çekimleri...

Cahit Kayaoğlu, Kurtlar Vadisi dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi adını taşıyan karakterle izleyici karşısına çıkan Kayaoğlu, dizinin yanı sıra 'Kurtlar Vadisi: Filistin' ve 'Kurtlar Vadisi: Vatan' gibi filmlerde de önemli roller üstlendi. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan ünlü oyuncu objektiflere yakalandı.

KURTLAR VADİSİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kurtlar Vadisi dizisinin geri dönüşü konusundaki spekülasyonlar da hız kesmiyor. İş toplantısına katılan Cahit Kayaoğlu "Kadroda siz de olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Ünlü oyuncu "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok. İnsanlar istiyor, seviyor projeyi. Ben de isterim tabii ki de bakalım hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, geçtiğimiz yılın başlarında dizinin geri döneceğini açıklamıştı.

Şaşmaz "Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacağız" demiş ve dizinin hayranlarını heyecanlandırmıştı. Ancak resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Kurtlar Vadisi'nin dönüşü için bekleyiş sürerken Cahit Kayaoğlu'nun yaptığı açıklamalar dizinin hayranlarında büyük bir heyecana sebep oldu.

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