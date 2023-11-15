Özlemle beklenen Kurtlar Vadisi’nden müjde bir türlü gelmiyor! Meğer yeni sezonun çekimleri...

Cahit Kayaoğlu, Kurtlar Vadisi dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi adını taşıyan karakterle izleyici karşısına çıkan Kayaoğlu, dizinin yanı sıra 'Kurtlar Vadisi: Filistin' ve 'Kurtlar Vadisi: Vatan' gibi filmlerde de önemli roller üstlendi. Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan ünlü oyuncu objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu "Henüz kesin bir durum yok, bana gelen bir şey de yok. İnsanlar istiyor, seviyor projeyi. Ben de isterim tabii ki de bakalım hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.