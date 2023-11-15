8 aylık sevgilisinden hamile olan Gonca Vuslateri’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu! “Herkes baba olamaz” demişti...

Gonca Vuslateri, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncu, iddiaları doğruladı.
Gonca Vuslateri, geçen haftalarda hamile olduğu yönündeki iddialarla gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncu, iddiaları doğruladı.
Vuslateri, sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Magazinde kendimi okudum az önce. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten.
Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor. 'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin.
Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene 'git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.
Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak.
Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı. Ne isterse o. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey.
Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım."
CİNSİYETİ BELLİ OLDU!
Anne olmak için gün sayan oyuncu Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hamileliğinin dördüncü ayında olan ve İstanbul-Ankara arasında mekik dokuyan Vuslateri'nin bir kızı olacağı öğrenildi.