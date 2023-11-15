Çukur’un başrolüyle ilgili şoke eden gerçek! 18 yıl önce fenomen dizide de oynamış

Ancak, futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yönelmeye karar verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.
Tiyatro kariyerine Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan Erkan Kolçak Köstendil, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı adlı oyunlarda çeşitli karakterlere hayat verdi. Televizyon dünyasına adımını ise 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonunda "galerici" rolüyle attı. Sinema kariyerine ise Güz Sancısı (2008) filmiyle "nümayişçi" karakteriyle başladı.
Erkan Kolçak Köstendil, Kurtlar Vadisi'ndeki unutulmaz performansının ardından farklı projelerde yer aldı.
Köstendil'in Kariyerindeki Değişim
Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar içindeki kariyer değişimini göz önüne almak, onun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
Futbolculuktan tiyatroya, televizyondan sinemaya uzanan geniş bir yelpazede performans sergileyen Köstendil, her karakterde kendine özgü bir derinlik sunuyor.