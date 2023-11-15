Çukur’un başrolüyle ilgili şoke eden gerçek! 18 yıl önce fenomen dizide de oynamış

Tiyatro kariyerine Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan Erkan Kolçak Köstendil , AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı adlı oyunlarda çeşitli karakterlere hayat verdi. Televizyon dünyasına adımını ise 2005 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin üçüncü sezonunda "galerici" rolüyle attı. Sinema kariyerine ise Güz Sancısı (2008) filmiyle "nümayişçi" karakteriyle başladı.

Köstendil'in Kariyerindeki Değişim

Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar içindeki kariyer değişimini göz önüne almak, onun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.