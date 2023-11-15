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Popstar Mehtap felç mi geçirdi? Popstar Mehtap'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Popstar yarışması ile tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz, geçirdiği beyin pıhtısı sonucu kısmi felç geçirerek dün gece acil olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili ise ilk açıklama menajerinden geldi. Peki Popstar Mehtap felç mi geçirdi, neden? Popstar Mehtap'a ne oldu, hastanede mi? Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 09:21 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:30
Popstar Mehtap felç mi geçirdi? Popstar Mehtap’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

''Popstar Mehtap felç mi geçirdi, neden? Popstar Mehtap'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları, Mehtap Yılmaz'ın hastanelik olmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. İşte detaylar...

POPSTAR MEHTAP YILMAZ'A NE OLDU, FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Popstar Alaturka yarışmasıyla ünlenen Mehtap Yılmaz'ın beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdiği açıklandı. Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada "Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu, ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Ailesinin geçimsizlik nedeniyle ayrılmasıyla, Mehtap ve kardeşleri anneleriyle babaları arasında bölündü. Baba yeniden evlenmeye karar verince de tüm kardeşler annelerinin yanına döndü. Müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanan Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti.

Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı vesilesiyle oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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