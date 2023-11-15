Popstar Mehtap felç mi geçirdi? Popstar Mehtap’a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Popstar Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mehtap Yılmaz , 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu, ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Ailesinin geçimsizlik nedeniyle ayrılmasıyla, Mehtap ve kardeşleri anneleriyle babaları arasında bölündü. Baba yeniden evlenmeye karar verince de tüm kardeşler annelerinin yanına döndü. Müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanan Yılmaz'ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti.

Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar'a katılması da yine bir arkadaşı vesilesiyle oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.