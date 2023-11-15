2 kez nikah masasına oturan Pelin Karahan yıllar sonra itiraf etti! Evlilik hikayesini ilk kez anlattı! “Hamile kalınca...”

Katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yapan Karahan, evliliğiyle ilgili bir gerçeği de yıllar sonra itiraf etti.

Ünlü isim, "Erkekler kuvvetli, güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" şeklinde konuştu.

Evlilik hikayesini de ilk kez anlatan Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık.

Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk"