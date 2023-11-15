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2 kez nikah masasına oturan Pelin Karahan yıllar sonra itiraf etti! Evlilik hikayesini ilk kez anlattı! “Hamile kalınca...”

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı Zeybek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündem oldu. İlk evliliğini 2011–2013 yılları arasında yapan Karahan, 2014’te Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Karahan, şimdi ise özel hayatına dair açıklamalarıyla gündeme geldi. 2 kez nikah masasına oturan Pelin Karahan, evliliğiyle ilgili bir gerçeği yıllar sonra itiraf etti.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 12:59 Güncelleme 15 Kasım 2023, 12:59
2 kez nikah masasına oturan Pelin Karahan yıllar sonra itiraf etti! Evlilik hikayesini ilk kez anlattı! “Hamile kalınca...”

Pelin Karahan 2007-2011 yılları arasında beş sezon süren 'Kavak Yelleri' dizisiyle hafızalarda yer etti. 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' gibi dizilerde de rol alan Karahan, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündem oldu.

İlk evliliğini 2011–2013 yılları arasında yapan Karahan, 2014'te Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan 39 yaşındaki oyuncu, şimdi ise özel hayatına dair açıklamalarıyla gündeme geldi.

Katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yapan Karahan, evliliğiyle ilgili bir gerçeği de yıllar sonra itiraf etti.

Ünlü isim, "Erkekler kuvvetli, güçlü kadınları sevmiyorlar. Boyun eğilmesi erkeklerin hoşuna gidiyor. Her şeyi halleden kadını da istemiyorlar. Aslında dengeyi kurmak da gerekiyor" şeklinde konuştu.

Evlilik hikayesini de ilk kez anlatan Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık.

Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk"

EŞİNİN HASTALIĞINI ANLATTI
Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın hastalığı hakkında ise şunları söyledi: "Eşimin ciğerine emboli attı, 10 gün boyunca anlayamadık, mide ağrısı, kum döküyor sandık.

Keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı, ardından ikinci kez ameliyat oldu. Şimdi kan sulandırıcı kullanıyor.

Hastalık bize bazı şeyler öğretti, ailenin değerini, sağlıktan önemli hiçbir şey olmadığını. Gerçekle yüzleştirdi hastalık bizi"

İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!
Karahan'ın açıklamalarının ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle ilk eşi merak konusu oldu.

İşte Pelin Karahan'ın ilk eşi...

Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi.

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