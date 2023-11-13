2 çocuk annesi Irmak Ünal’dan bikinili paylaşım! Kaslı vücudunu sergiledi! Sosyal medya onu konuştu!

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, Emre Karabacak ile 2010 yılında dünyaevine girdi.

Ancak çift, 2017 yılında evliliklerini sonlandırdı. Ünal, 2021'de ise çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte Bali'ye taşındı.