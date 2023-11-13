2 çocuk annesi Irmak Ünal’dan bikinili paylaşım! Kaslı vücudunu sergiledi! Sosyal medya onu konuştu!

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, Emre Karabacak ile 2010 yılında dünyaevine girdi.
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, Emre Karabacak ile 2010 yılında dünyaevine girdi.
Ancak çift, 2017 yılında evliliklerini sonlandırdı. Ünal, 2021'de ise çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte Bali'ye taşındı.
Ünlü oyuncu, taşınma kararı aldığı dönem "Tek amacım Kayla ve Vadi'nin daha iyi bir eğitim alması. Tabii ben de çeşitli kurslara gideceğim. Türkiye'ye kaç yıl sonra döneriz bilmiyorum. Plan yapmıyorum, anı yaşıyorum" açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabında Bali'deki yeni hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmeyen Ünal'ın son yayınladığı poz dikkat çekti.
Kahve tonlarında bikinisiyle uzanıp poz veren Ünal'ın karın kasları dikkatlerden kaçmadı.
2 çocuk annesi Irmak Ünal, fit haliyle kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı...