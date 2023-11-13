SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını'nda sabırları zorlayacak ayrılık! Kaşla göz arasında biletini kestiler

Yalı Çapkını dizisinin hayranları son zamanlarda yaşanan sürpriz ayrılığın ardından büyük bir şok yaşadı. Dizi severler, ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını'nın geleceği konusunda bir dizi soru işareti ile karşı karşıya kaldı. Karakterler arasında beklenmedik bir vedanın ardından izleyiciler şimdi gözlerini dizinin diğer önemli karakterlerine çevirmiş durumda. Acaba bir başka sevilen karakter de diziden ayrılacak mı? Dizinin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileriyle cuma akşamı buluşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 13:24 Güncelleme 13 Kasım 2023, 13:28
Yalı Çapkını’nda sabırları zorlayacak ayrılık! Kaşla göz arasında biletini kestiler

Yalı Çapkını her cuma akşamı ekranlara geliyor. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümlerinde yaşanan beklenmedik bir ayrılık izleyicileri derin bir şaşkınlığa sürükledi. Ünlü bir oyuncu yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrılma kararı aldı. Bu ayrılık seyirciler arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.

SÜRPRİZ VEDA

Ferit karakterinin sol kolunun işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olan fizyoterapist Cemre Gümeli'nin dizden erken ayrılma kararı izleyicileri şaşkına çevirdi.

İzleyiciler Gümeli'nin Ferit ile yakınlaşacağına dair beklentiler içerisindeydi. Ancak beklemediği bir anda Cemre Gümeli'nin projeden ayrıldığı duyuruldu.

Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.

Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum.

Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok, merak etmeyin. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere!"

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 20 bin km’lik Gazze diplomasisi! Avrupa’dan Afrika’ya mazlum Filistinlerin sesi olacak: Reisi geliyor, Putin bekleniyor
İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Filistin gösterilerine karşı çıkan bakan görevden alındı: Sıra Rishi Sunak’ta
Kılıçdaroğlu ’ille de intikam’ diyor! Çalışma ofisi açıyor... Ekremcilerden CHP’yi tekrar ele geçirme hırsında yorumu
SON DAKİKA