Yalı Çapkını’nda sabırları zorlayacak ayrılık! Kaşla göz arasında biletini kestiler

Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum. Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.