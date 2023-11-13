Modellik kariyerine 1979'da başlayan Alt, 1981'de bir dergi kapağına çıktığında büyük bir yankı bulmuştu. Ardından ise birçok ünlü markanın kampanyalarına öncülük etti.

Şimdilerde 62 yaşında olan Carol Alt, şaşırtan bir adım attı. Alt, bir internet sitesinde erotik pozlarını satışa çıkaracağını belirterek yetişkinlere yönelik içerikle bilinen abonelik tabanlı sosyal medya platformuna katıldığını söyledi.