Modellik kariyerine 1979'da başlayan Alt, 1981'de bir dergi kapağına çıktığında büyük bir yankı bulmuştu. Ardından ise birçok ünlü markanın kampanyalarına öncülük etti.
Modellik kariyerine 1979'da başlayan Alt, 1981'de bir dergi kapağına çıktığında büyük bir yankı bulmuştu. Ardından ise birçok ünlü markanın kampanyalarına öncülük etti.
Şimdilerde 62 yaşında olan Carol Alt, şaşırtan bir adım attı. Alt, bir internet sitesinde erotik pozlarını satışa çıkaracağını belirterek yetişkinlere yönelik içerikle bilinen abonelik tabanlı sosyal medya platformuna katıldığını söyledi.
Page Six'e açıklama yapan Carol Alt, "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım. Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu" dedi.
Carol Alt, ayrıca vereceği pozları da kendisinin belirlediğini sözlerine ekledi.
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Bazı çıplak fotoğraflar vardır ki zevkli bir şekilde çekilmiştir.
Bunlarla cinselliği sömürenler arasında fark var. Zaten kariyeri boyunca hiç çıplak poz vermemiş bir model hatırlamıyorum"
Carol Alt, bu platformu kamera karşısına geçtiği 'Paper Empire' adlı TV şovundaki rol arkadaşı Denise Richards'tan duyduğunu sözlerine ekledi.
Carol Alt, fotoğraflarını paylaştığı internet sitesinden elde ettiği gelirin hepsini kendisi için kullanmayacağını da söyledi.
Emekli manken, kazandığı paranın bir bölümünü kadınların ruh sağlığı için faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarına bağışlayacağını belirtti. Carol Alt, geçmişte pek çok ünlü markanın da reklam yüzü olmuştu.