Songül Karlı elini göğsüne koyup paylaştı! 50 yaşındaki şarkıcı filtreyi abartınca ortalık karıştı: Ekranda böyle güzel değilsiniz!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşuldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla konuşuldu.
Bir süredir kendini spora veren Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yattı.
Görüntüsünü değiştirmek isteyen 50 yaşındaki şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise ameliyattan günler sonra ortaya çıktı.
Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.
Estetik sonrası oldukça değişen Karlı, Seda Sayan ve Hadise gibi isimlere benzetildi.
Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
Son dönemde estetiği ve filtreyi abartan sunucu ve türkücüye yorum yağdı.
Songül Karlı'nın filtreyi abarttığını söyleyen bir takipçisi "Ekranda bu kadar güzel değilsiniz" yazdı.
İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...