Songül Karlı elini göğsüne koyup paylaştı! 50 yaşındaki şarkıcı filtreyi abartınca ortalık karıştı: Ekranda böyle güzel değilsiniz!

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı için "Eski halinden eser yok", "Tanıyamadım, çok değişmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Estetik sonrası oldukça değişen Karlı, Seda Sayan ve Hadise gibi isimlere benzetildi.

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve açıklamalarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Songül Karlı, son olarak eli göğsünde bir pozunu paylaştı.