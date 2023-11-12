Kim Milyoner Olmak İster Eyüp İşler kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Eyüp ne iş yapıyor, mesleği ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER EYÜP İŞLER KİMDİR? Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi olan Eyub İşler, iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından bölüme yeni geçtiğini ifade etti. Başarılı eğitim hayatının yanına birçok hobi sığdırdığını ifade eden genç yarışmacı, sporu hayatının bir parçası haline getirdiğini dile getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında heyecan dolu bir yarışma çıkaran Eyub İşler ne kadar ödül kazanacak merakla bekleniyor. ÜNİVERSİTE SINAVINDA 49. OLDU! Eyüp İşler'in baraj sorusunu geçene kadar saklamak istediği bilgiyi yanında gelen arkadaşı Edip Demir ortaya çıkardı. Edip Demir, "Eyüp mütevaziliğinden dolayı anlatmıyor ama iki sene üniversite sınavına girip ilk 100 derecesini yapamadığı için üçüncü kez sınava girdi. Sonunda 49. oldu" sözlerini kullandı. Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk SORU VE CEVABI sosyal medyayı salladı! Twitter Eyüp İşler 5 milyonluk soruyu açtırdığı VİDEO ile çalkalandı