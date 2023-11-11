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Tek formülle bir deri bir kemik kalın! 1 ayda 5 kilo verdiren diyet! Sıla Türkoğlu gibi zayıf olmanın yolu...

Emanet dizisinde ünlenen, Kızılcık Şerbeti dizisiyle de yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki halini gören hayranları şoke oldu. Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 10:15 Güncelleme 11 Kasım 2023, 10:15
Tek formülle bir deri bir kemik kalın! 1 ayda 5 kilo verdiren diyet! Sıla Türkoğlu gibi zayıf olmanın yolu...

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali ortaya çıktı. Türkoğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorluk çekti. Şimdilerde güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dillerden düşmeyen genç oyuncunun nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Peki Sıla Türkoğlu nasıl zayıfladı? Kısa zamanda nasıl kilo verilir?

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun herkesten sakladığı sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı. Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncunun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

İşte Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali:

Sıla Türkoğlu'nun nasıl zayıfladığı merak konusu olurken, zayıflamak isteyenler, genç oyuncu gibi fit olmak isteyenler 1 ayda 5 kilo verdiren diyeti araştırıyor.

1-HER GÜN 2 LİTRE SU İÇİN

Günde iki litre su içerek vücudunuzdaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Toksinlerden temizlenmiş bir vücut daha kolay yağ yakımı sağlarken, yeterli sıvı alımı iştah kontrolü de sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olur. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, kefir, maden suyu en doğru seçim olabilir.

2-LİFLİ SEBZELER TÜKETİM

Sebzeler, birçok hastalıktan korunmada etkili olduğu gibi, içeriğindeki zengin lif yapısıyla sağlıklı kilo vermede de kritik rol oynuyor. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze tüketimine özen gösterin.

Lifli besinler bağırsakları çalıştırırken, tokluk hissini artıracağı ve tokluk süresini uzatacağı için; gereksiz kalori alımının önüne geçmenize yardım ederek kilo verme sürecini kolaylaştırır.

3-AŞIRI MEYVE TÜKETMEYİN

Yaz meyvelerinin sağlığa faydaları olduğu gibi, aşırı tüketiminde zarar verebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik "Meyve suyundan ziyade meyvenin posasıyla yenilerek tüketilmesi gerekir. Porsiyon ölçülerine dikkat edilmesi de çok önemlidir. İnce 1 dilim karpuz, 10 orta boy erik, 10-12 orta boy çilek, 15 adet üzüm veya 10-12 kiraz 1 porsiyon meyve ölçüsüdür. 'Nasılsa zararsız' diyerek 1 kilogram meyve yemeyin. Porsiyonu kontrol ederek hem kan şekerinizdeki dalgalanmaların önüne geçebilir hem de gereksiz şeker ve kalori alımını önlemiş olursunuz. Meyvelerin içeriğinde bulunan fruktoz şekerinin de fazla tüketildiğinde kilo aldırabileceğini unutmayın" diyor.

4-YAĞLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Yaz aylarında krema, mayonez, yağlı sos, katı yağ gibi yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri günlük tükettiğiniz yağ miktarını azaltarak kullanabilir, kendinize ara öğünler oluşturarak ana öğünlerdeki kalori alımını azaltabilirsiniz. Böylece kilo kontrolünü de sağlamış olursunuz.

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