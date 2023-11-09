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Yalı Çapkını'nda seyirciyi deliye döndürecek ayrılık kararı! Son noktayı koydu

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını her cuma akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi, başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Taro Emir, Binnur Kaya, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi ünlü oyuncuları ağırlıyor. OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizi, planlandığı gibi ilerlemeyince ünlü bir oyuncu yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Bu ayrılık seyircide büyük bir şaşkınlık yarattı ve izleyiciler 10 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak bölüme odaklandı.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 17:10 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:10
Yalı Çapkını’nda seyirciyi deliye döndürecek ayrılık kararı! Son noktayı koydu

Son zamanlarda Yalı Çapkını dizisinde yaşanan sürpriz bir ayrılık dizi severlerini derinden etkiledi. Bu ayrılık dizinin geleceği hakkında pek çok soru işareti yaratmış durumda. İzleyiciler başka bir önemli karakterin daha diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Dizinin yeni bölümü yarın akşam izleyici karşısına çıkacak.

SÜRPRİZ AYRILIK

Dizide Cemre Gümeli fizyoterapist rolüyle karşımıza çıkmış ve Ferit karakterinin sol kolunun işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olmuştu.

İzleyiciler Gümeli'nin Ferit ile yakınlaşacağına dair beklentiler içerisindeydi. Ancak beklemediği bir anda Cemre Gümeli'nin projeden ayrıldığı duyuruldu.

Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum.

Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.

Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum.

Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok, merak etmeyin. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere!"

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