Gönül Dağı’nda Zafer kayışı kopardı! ’’Taner Yetiş’’ Selma öğretmenin sonu geldi mezarını bakın kim kazdı

GÜZEL OYUNCU KADROYA GERİ DÖNÜYOR

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde izleyiciler duygu dolu anlar yaşamaya devam ederken dizinin sıkı takipçileri için büyük bir sürpriz ortaya çıktı. İddiaya göre Zahide karakteriyle milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu Ecem Özkaya sadece birkaç bölüm için yeniden Gönül Dağı dizisine geri dönecek.

Zahide'nin gitmesiyle iyice buruk bir hal alan Dolmuşcu Sefer'in yüzü kısa süreliğine de olsa gülecek.

Güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın hangi bölümde Gönül Dağı dizisine döneceği bilinmezken iddialar sonrası başarılı oyuncudan da bir açıklama gelmedi.