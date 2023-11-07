Gönül Dağı’nda Zafer kayışı kopardı! ’’Taner Yetiş’’ Selma öğretmenin sonu geldi mezarını bakın kim kazdı

Gönül Dağı her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya ve Melis Sevinç'in yer aldığı fenomen dizinin 113. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümden detaylar...
Gönül Dağı her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya ve Melis Sevinç'in yer aldığı fenomen dizinin 113. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümden detaylar...
'' TANER YETİŞ ''
Gönül Dağı'nın 113. bölümünde Zafer Selma'yı kaçıracak. Fragmanda ''Benimle geliyorsun isteyerek ya da zorla, o herife yar etmem seni'' sözleri izleyicileri şoke etti.
''Taner yetiş'' , ''Taner Zafer'e haddini bildir'' yorumları yapıldı.
Dizinin geçen bölümünde Veysel'in evinde yangın çıkmıştı. Veysel ve kızı yangınlar arasında kalırken, Doktor Kenan'ın yeğeni ve kardeşini kurtarması yüreklere su serpmişti.
GÜZEL OYUNCU KADROYA GERİ DÖNÜYOR
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde izleyiciler duygu dolu anlar yaşamaya devam ederken dizinin sıkı takipçileri için büyük bir sürpriz ortaya çıktı. İddiaya göre Zahide karakteriyle milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu Ecem Özkaya sadece birkaç bölüm için yeniden Gönül Dağı dizisine geri dönecek.
Zahide'nin gitmesiyle iyice buruk bir hal alan Dolmuşcu Sefer'in yüzü kısa süreliğine de olsa gülecek.
Güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın hangi bölümde Gönül Dağı dizisine döneceği bilinmezken iddialar sonrası başarılı oyuncudan da bir açıklama gelmedi.