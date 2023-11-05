Dilan Polat ve Engin Polat İFADESİ ortaya çıktı mı, ne dedi? Dilan Polat ve Engin Polat olayı! Cezaevine girerken ağladığı anlar...

DİLAN POLAT: REKLAM YÜZÜYÜM Tutuklanan Dilan Polat ifadesinde "Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor" demişti. Engin Polat ise söz konusu iddiaları kabul etmemişti. Polat, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" demişti. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylemişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenilmişti.

Yine soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 - 200 bin lira arasında olduğunu söylemişti. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenilmişti. Dilan ve Engin Polat ifade sırasında sorulan sorulara, "Ahmet Gün ne dediyse onu yaptık" demişti. Gün ise ifadesinde, "Bana ne dediyseler onu yaptım" demişti. İŞTE POLAT ÇİFTİNİN İFADELERİ Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat ifadesinde, "Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor" derken, Engin Polat ise, "Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı. Biz aldığımız her faturanın malzemesini teslim almışızdır. Kimseye sahte fatura vermedik. Tüm satışlarımız faturalıdır" dedi.

"FATURA KESMEYİ BİLMEM" İki tane küçük çocuğu olduğunu dile getiren Dilan Polat, çocuklarının kendisine çok bağlı olduklarını ve şirketlere ilişkin mali konularda hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Polat ifadesinde, "Fatura kesmeyi bilmem. Şirketlerde mali müşavirler olduğunu biliyorum vergi işleri ile onların ilgilendiğini biliyorum. Bu şirketlere kara para diye tabir edilen yasadışı paraların geldiğini hiç bilmiyorum. Öyle bir şeye şahitlik etmedim. Ben bahsin ne olduğunu bilmem. Gelen paraların yasa dışı bahis ile ilgili bir ilgisi yoktur. Böyle bir şeyi kimseden duymadım. Biz aileyiz örgüt diye bir şey olamaz. Eşimin ailesi kendi ailem olmadığı için benim ailem gibi oldu. Vergi konularını bildiğim kadarıyla mali müşavir ve muhasebecilerimiz hallediyor. Benim sahte fatura, naylon fatura gibi şeylerle bir ilgim yoktur. Fatura kesmeyi bile bilmem işimizin ticari boyutu ile eşim ilgileniyor. Üzerime atılı suçları ben işlemedim bunlar ile bir alakam yoktur. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

DİLAN POLAT'IN BABASI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ Dilan Polat'ın avukatı ise Dilan Polat'ın babasının annesini öldürdüğünü ve travmatik bir hayat yaşadığını belirterek müvekkilinin 17 yaşında Engin Polat'la evlendiğini söyledi. Müvekkilinin doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına girdiğini, zamanla sosyal medyadaki takipçi sayısının arttığını ve bunu değerlendirdiğini söyledi. 130 tane güzellik şirketinin olduğunu ve şirkete gelen paranın kaynağının belli olduğunu ifade etti. "BİZ 6 FİRMADAN OLUŞAN BİR AİLE FİRMASIYIZ" Engin Polat ise ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Polat soyadlı şüpheliler benim akrabamdır. Doğu soyadlı şüpheliler benim eşimin akrabalarıdır, Ahmet Gün bizim mali müşavirimizdir, ben Beyza ve Ceyda'yı tanımam. Gürsel Yılmaz benim dayım olur, Metin Yılmaz da benim dayım olur, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz'ın eşidir. Yeşim Altınkalemdalkıran yönettiğimiz polikliniğin firma sahibidir, kendisi doktordur. Zekai Tepe diye birini tanımıyorum. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz. Biz bir aile firmasıyız. 3 firmanın doğrudan yönetimi bendedir. Bu şirketler Dilan Polat A.Ş. Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş, D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş'dir. diğer firmalarda babam, kardeşim ve Metin Yılmaz'ın eşi Nilgül Yılmaz'a aittir. Dipo Med. Medikal babamın firmasıdır, Rise And Shine firmasını vekaleten babam yönetmektedir. Özellikle benim yönetici olduğum 3 firmayı ben takip ediyorum. Diğer bir firmayı kardeşim Alper Kürşat, ikisini de babam Sezgin takip etmektedir" dedi.