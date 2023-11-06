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Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak? Dilan Polat ne kadar ceza aldı son dakika? Hangi cezaevindeler? Tutuklanma anı...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Peki, Dilan Polat ne kadar ceza alır? Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak? Hangi cezaevindeler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:00 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:01
Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak? Dilan Polat ne kadar ceza aldı son dakika? Hangi cezaevindeler? Tutuklanma anı...

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Dilan ve Engin Polat'ın da içinde bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Dilan Polat ne kadar ceza alır? Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak? Hangi cezaevindeler? İşte detaylar...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NE KADAR CEZA ALIR?

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat'ın, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdığı duyuldu.

HANGİ CEZAEVİNDELER?

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.



Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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