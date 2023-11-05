SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 22:34 Güncelleme 05 Kasım 2023, 22:36
Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Bir dijital saatin saat ve dakika gösteren kısmında yan yana dört tane 1 rakamı varsa en erken kaç dakika sonra yan yana dört tane 2 rakamı olur?

A) 61

B) 71

C) 661

D) 671

Cevap: 671

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Arşivden ihanet çıktı! 2010’da Kılıçdaroğlu’nun arkasında 2023’te elinde ’hançer’... Ekrem İmamoğlu ve binbir entrika
İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu’dan skandal Nükleer tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Vakıf Katılım
SON DAKİKA