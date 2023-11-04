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Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın diş geçiremediği tek düşmanı bakın kimmiş! Herkes 2. sezondaki isim zannediyordu ancak...

Kurtlar Vadisi'nin baş karakteri Polat Alemdar, dizinin başından sonuna kadar sayısız zorlu düşmanla mücadele etti. Terör örgütleri, suç örgütleri, yabancı istihbarat teşkilatlarından pek çok kişiyle karşı karşıya geldi. Ancak bu tehlikeli düşmanların arasında akıllardan hiç çıkmayacak bir karakter vardı: Amon. Bu karakteri canlandıran usta oyuncu Andy Garcia, Polat Alemdar'ın baş edemediği tek düşman olarak biliniyor. Kurtlar Vadisi'nin tarihinde, Amon karakteri, Polat Alemdar için gerçek bir çetin ceviz olduğunu kanıtlamıştı.

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:14 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:14
Kurtlar Vadisi’nde Polat’ın diş geçiremediği tek düşmanı bakın kimmiş! Herkes 2. sezondaki isim zannediyordu ancak...

Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ve tam 13 yıl boyunca ekranlarda büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen bir yapım olarak tarihe geçti. Dizi Polat Alemdar'ın birçok düşmanıyla verdiği çetin mücadeleyi ekrana taşıdı ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak bu uzun soluklu dizide Polat Alemdar'ın karşısına çıkan bir karakter var ki izleyiciler tarafından hala unutulmadı. Bu karakter hem Kurtlar Vadisi hem de Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde öyle zorlu anlarda karşımıza çıkmıştı ki Polat Alemdar'ın işi gerçekten zorlaşmıştı.

BU DETAYI HERKES KAÇIRDI

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Amon karakterini canlandıran Andy Garcia, Polat Alemdar karakterinin sonunu getiremediği tek düşman olarak biliniyor.

Hollywood'un önemli yıldızlarından olan Andy Garcia'nın oynadığı Amon karakteri, izleyicilerin hafızasında özel bir yere sahip.

Polat Alemdar'ın en zorlu düşmanlarından biri olarak karşımıza çıkan Amon, Polat ile mücadele etti. Karakter dünyaca ünlü oyuncu Andy Garcia'nın oyunculuğu ve dizideki etkileyici performansıyla izleyicilerin korkulu rüyası haline geldi.

13 yıl boyunca devam eden serüvenin sonunda birçok düşmanı alt eden Polat Alemdar, Amon karakteriyle amansız bir mücadeleye girişti ve bu nedenle izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir düşman olarak kaldı.

HERKES O ZANNEDİYORDU AMA...

Öte yandan seyircilerin çoğu Amon karakterinden çok Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch'i Polat Alemdar'ın sonunu getiremediği tek düşman olarak biliyor.

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