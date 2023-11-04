Kurtlar Vadisi’nde Polat’ın diş geçiremediği tek düşmanı bakın kimmiş! Herkes 2. sezondaki isim zannediyordu ancak...

Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan ve tam 13 yıl boyunca ekranlarda büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen bir yapım olarak tarihe geçti. Dizi Polat Alemdar'ın birçok düşmanıyla verdiği çetin mücadeleyi ekrana taşıdı ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ancak bu uzun soluklu dizide Polat Alemdar'ın karşısına çıkan bir karakter var ki izleyiciler tarafından hala unutulmadı. Bu karakter hem Kurtlar Vadisi hem de Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde öyle zorlu anlarda karşımıza çıkmıştı ki Polat Alemdar'ın işi gerçekten zorlaşmıştı.