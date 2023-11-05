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Hangisi milattan önce doğmuş ve milattan önce ölmüştür?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi milattan önce doğmuş ve milattan önce ölmüştür? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 22:36 Güncelleme 05 Kasım 2023, 22:42
Hangisi milattan önce doğmuş ve milattan önce ölmüştür?

Hangisi milattan önce doğmuş ve milattan önce ölmüştür? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Hangisi milattan önce doğmuş ve milattan önce ölmüştür?

A) Cengiz Han

B) Atilla

C) Büyük İskender

D) Şariman

Cevap: Büyük İskender

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