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Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 22:43 Güncelleme 05 Kasım 2023, 22:48
Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?
Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Formula 1 tarihinde dünya şampiyonu olmuş en genç sürücü kaç yaşındaydı?

A) 17

B) 19

C) 21

D) 23

Cevap: 23

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