Kızılcık Şerbeti o sahneyle saç baş yoldurttu! İzleyici isyan etti! Doğa’nın intikam planı: Fatih dongaya düştü

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 3 Kasım 2023 Cuma günü yayınlanacak. Her hafta yeni bölümü ekrana gelen dizi hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti'nin fragmanları ise izleciye saç baş yoldurttu. Peki neler oluyor?
NURSEMA VE UMUT BOŞANACAK MI?
Nursema'nın ailesinin evliliğine sürekli dahil olması sebebiyle, Nursema ve Umut'un arası giderek açılıyor. Yeni bölümde boşanıp boşanmayacakları netlik kazanacak.
DOĞA'NIN İNTİKAM PLANI
Öte yandan Fatih, Doğa'yla barışmak için yüzük ve çiçekle karşısına dikiliyor ve kendisini affetmesini istiyor. Doğa'nın Fatih'e söyledikleri işleri daha çok karıştıracak.