Kızılcık Şerbeti o sahneyle saç baş yoldurttu! İzleyici isyan etti! Doğa’nın intikam planı: Fatih dongaya düştü

Doğa Fatih'e, ' 'Seni affederim ama sen de beni hatalarımla kabul edeceksen eğer. Ben bugün biriyle tanıştım Fatih. Birlikte oldum onunla'' dedi.

Fragmanı izleyenler ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Doğa'nın Fatih'e yalan söyleyerek onu kışkırtmak istediğini ve bebeğini de alarak evi terk edeceğini tahmi ederken, bazı izleyiciler ise Doğa'nın intikamının çok sert olduğunu ve Fatih'in yaptığı yanlışları yapmaması gerektiğini dile getirdi.