SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti o sahneyle saç baş yoldurttu! İzleyici isyan etti! Doğa'nın intikam planı: Fatih dongaya düştü

Kızılcık Şerbeti 37. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. 2 fragmanı yayınlanan dizinin sahneleri izleyiciyi şoke etti. Umut- Nursema, Pembe- Abdullah, Doğa- Fatih derken bu kez de Kıvılcım ve Ömer boşanıyor. Yeni bölümde Ömer'in Kıvılcım'a soğuk davranması dikkat çekerken, Kıvılcım'ın ise kaybetme korkusu ön plana çıkıyor. Öte yandan Doğa'nın gizlice avukat tutması da izleyiciyi şoke etti. 2. fragmanın son sahnesinde Doğa Fatih'e, başka biriyle birlikte olduğunu söylüyor. Kulaklarına inanamayan Fatih şimdi ne yapacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 11:08 Güncelleme 03 Kasım 2023, 11:19
Kızılcık Şerbeti o sahneyle saç baş yoldurttu! İzleyici isyan etti! Doğa’nın intikam planı: Fatih dongaya düştü

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 3 Kasım 2023 Cuma günü yayınlanacak. Her hafta yeni bölümü ekrana gelen dizi hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla çok konuşuluyor. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti'nin fragmanları ise izleciye saç baş yoldurttu. Peki neler oluyor?

NURSEMA VE UMUT BOŞANACAK MI?

Nursema'nın ailesinin evliliğine sürekli dahil olması sebebiyle, Nursema ve Umut'un arası giderek açılıyor. Yeni bölümde boşanıp boşanmayacakları netlik kazanacak.

DOĞA'NIN İNTİKAM PLANI

Öte yandan Fatih, Doğa'yla barışmak için yüzük ve çiçekle karşısına dikiliyor ve kendisini affetmesini istiyor. Doğa'nın Fatih'e söyledikleri işleri daha çok karıştıracak.

''BİRİYLE TANIŞTIM''

Doğa Fatih'e, ''Seni affederim ama sen de beni hatalarımla kabul edeceksen eğer. Ben bugün biriyle tanıştım Fatih. Birlikte oldum onunla'' dedi.

Fragmanı izleyenler ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Doğa'nın Fatih'e yalan söyleyerek onu kışkırtmak istediğini ve bebeğini de alarak evi terk edeceğini tahmi ederken, bazı izleyiciler ise Doğa'nın intikamının çok sert olduğunu ve Fatih'in yaptığı yanlışları yapmaması gerektiğini dile getirdi.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’nde tarihi açıklamalar
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM! Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kurluların zamlı maaşı ne kadar oldu?
Görüntülü Görüşmeyle Vakıf Katılım Müşterisi Ol
SON DAKİKA