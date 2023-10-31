Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? İlk kez konuştu! Sosyete dünyası bu olayla çalkalanıyor...

Son hali kadar açıklamasıyla da çok konuşulan sosyetik isim, bu kez babası Faruk Yalçın'dan kalan mirasla gündeme geldi.

Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi.

Günaydın'da yer alan habere göre: Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi.

Yalçın, şunları söyledi: "Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım...