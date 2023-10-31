Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? İlk kez konuştu! Sosyete dünyası bu olayla çalkalanıyor...

Sosyetik isim Süreyya Yalçın, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem oldu. Bir hayli zayıflayan ünlü isim, son haliyle sevenlerini korkuttu.
Sosyetik isim Süreyya Yalçın, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık gündem oldu. Bir hayli zayıflayan ünlü isim, son haliyle sevenlerini korkuttu.
Süreyya Yalçın için Anoreksiya ya da blumia hastası olduğunu düşünenler de oldu.
Yalçın ise bütün bu negatif yorumlara şöyle karşılık verdi: "Kendimi çok iyi ve sağlıklı hissediyorum. Kendimi böyle çok seviyorum. Zayıflığı hep ezelden beri sevmiştim. Şu an mükemmelim"
Son hali kadar açıklamasıyla da çok konuşulan sosyetik isim, bu kez babası Faruk Yalçın'dan kalan mirasla gündeme geldi.
Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edildi.
Günaydın'da yer alan habere göre: Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi.
Yalçın, şunları söyledi: "Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım...
20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"
"KANUNEN MÜMKÜN DEĞİL"
Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Mahkemece elimize tutuşturulan peşin ya da nakit bir para yok ki bunu taşıyalım.
Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil"
Yalçın'ın babası Faruk Yalçın, dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyordu.
'NATO Müteahhidi' olarak tanınan baba Yalçın, 2008'de hayatını kaybedince geriye 5 milyar dolarlık bir miras bırakmıştı.