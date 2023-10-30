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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den ortalığı yıkan banyo pozu! Kıvanç "Başak'ı sevmek yetmedi" demişti "Aşk güzelleştirmiş"

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğulları Kurt Efe ile sık sık gündeme gelen çiftten Başak Dizer, banyo pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:58 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:58
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den ortalığı yıkan banyo pozu! Kıvanç Başak’ı sevmek yetmedi demişti Aşk güzelleştirmiş

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den sosyal medyayı sallayan banyo pozu! 2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. O gün bugündür magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerlerini koruyan ünlü çift attıkları her adımla olay yaratıyor. Başak Dizer bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."

Güzelliği ile dikkat çeken Dizer sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ilgi odağı oldu.

Banyoda poz veren Başak Dizer paylaşımına "İstanbul un en güzel köşesinden Karaköy'den" notunu düştü.

46 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Başak Dizer'e takipçileri "Muhteşem bir kadınsın", "Zerafet", "En zarif anne" yorumlarında bulundu.

27 Ekim 1983 doğumlu olan Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı.

Geceye yine Tatlıtuğ'un eşine olan ilan-ı aşkı damgasını vurdu.

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