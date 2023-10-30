Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den ortalığı yıkan banyo pozu! Kıvanç "Başak'ı sevmek yetmedi" demişti "Aşk güzelleştirmiş"

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den sosyal medyayı sallayan banyo pozu! 2016 yılında evlenen Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ çifti geçtiğimiz yıl Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. O gün bugündür magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerlerini koruyan ünlü çift attıkları her adımla olay yaratıyor. Başak Dizer bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Tatlıtuğ eşine olan aşkını sözlerle anlatmıştı:

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor."

Güzelliği ile dikkat çeken Dizer sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ilgi odağı oldu.

Banyoda poz veren Başak Dizer paylaşımına "İstanbul un en güzel köşesinden Karaköy'den" notunu düştü.

46 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Başak Dizer'e takipçileri "Muhteşem bir kadınsın", "Zerafet", "En zarif anne" yorumlarında bulundu.

27 Ekim 1983 doğumlu olan Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı.

Geceye yine Tatlıtuğ'un eşine olan ilan-ı aşkı damgasını vurdu.