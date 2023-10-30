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Yalı Çapkını'nda çarşı pazar karıştı! Pelin gelir gelmez senaristler kadrodan çıkardı

Star TV'nin cuma akşamları ekranlara gelen sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonunda sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi. Başrollerinde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Taro Emir, Binnur Kaya, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi ünlü oyuncuların yer aldığı diziye katılan yeni bir isim cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ancak ünlü oyuncunun projeden sadece iki bölüm sonra ayrılması hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 09:40 Güncelleme 30 Ekim 2023, 09:42
Yalı Çapkını’nda çarşı pazar karıştı! Pelin gelir gelmez senaristler kadrodan çıkardı

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona tam gaz devam ederken tansiyonu iyice yükseltiyor. Dizi planlandığı gibi ilerlemeyince ünlü bir oyuncu yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Bu ayrılık dizi dünyasını salladı. Şimdi izleyiciler 3 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak bölüme odaklandı.

SÜRPRİZ AYRILIK

Dizide Cemre Gümeli fizyoterapist rolüyle karşımıza çıkmış ve Ferit karakterinin sol kolunun işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olmuştu.

İzleyiciler Gümeli'nin Ferit ile yakınlaşacağına dair beklentiler içerisindeydi. Ancak beklemediği bir anda Cemre Gümeli'nin projeden ayrıldığı duyuruldu.

Cemre Gümeli konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum.

Yaptığımız iş bir çok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum.

Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım. Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum.

Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Arayı açmaya hiç niyetim yok, merak etmeyin. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere!"

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