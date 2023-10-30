''Elit Andaç Çam kimdir, kaç yaşında? Elit Andaç Çam evli mi, eşi Aziz İnan kim? Bülent Emrah Parlak Elit Andaç Çam birlikte mi?'' soruları Bülent Emrah Parlak'ın sokak ortasında gizemli bir arkadaşıyla dudak dudağa yakalanması sonrası sıkça araştırılır oldu.
ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?
Elit Andaç Çam İnan oyuncu, tiyatrocu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Çam ayrıca Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimleri almıştır.
Lise eğitim döneminde ailesi ile birlikte İzmir'e taşınmış, gençlik yılları İzmir'de geçmiştir. Daha sonra üniversite eğitimine devam etmek için Ankara'ya yerleşmiş ve ODTÜ'de eğitimine devam etmiştir.
Oyuncu, 2012 yılından bu yana hem tiyatro çalışmalarını sürdürmüş, hem de pek çok sinema ve dizi de başarı ile rol almış ve kamera önü oyunculuk yapmıştır.
Elit Andaç Çam aslen Malatya'lıdır. Doğum yeri de Malatya'dır.