60 günde 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! 52 yaşındaki oyuncu bakın nasıl tığ gibi incelmiş! "Sıkı diyete gerek yok..."

SIKI DİYETE GEREK YOK!

"Bu kadar sıkı diyet yapmadan da bir beden incelme sağlayan bu aletler disiplinli bir program uygularsanız mucize bir fitlik, biçim, incelik ve güç veriyor!"

"Belli bir yaşa geldikten sonra fazlaca kilo veriyorsanız yüz ve vücut deforme olmadan bunu yapabilmek çok çok zor."