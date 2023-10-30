Bilal Hancı Esin Çepni olayı nedir, boşandılar mı, neden? Bilal Hancı eşini aldattı mı, kiminle? Bilal Hancı - Esin Çepni kimdir, kaç yaşında?

Fenomen Esin Çepni, Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı'nın kendisini bir gece kulübünde aldattığı anları ifşaladı. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Fenomen Esin Çepni, Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı'nın kendisini bir gece kulübünde aldattığı anları ifşaladı. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte detaylar...
2021 yılının Temmuz ayında evlenen Bilal Hancı Esin Çepni çifti flaş aldatma haberiyle gündeme geldi. Çift bir yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı.
"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"
Bilal Hancı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın"
Esin Çepni ise şöyle konuşmuştu: "Kararı almak kadar, açıklamak da zormuş meğerse... Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var.
Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafın da mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Bilal ile olan yüksek enerjili dostluk ilişkimin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim"
BARIŞMIŞLARDI
Bu açıklamaların ardından sessizliğe bürünen Hancı ile Çepni'den müjdeli haber, iki ay sonra gelmişti. Instagram hesabından bir video yayınlayan Bilal Hancı "Merhaba arkadaşlar, Esin ile daha önce ayrılma kararı almıştık. Size de söylemiştik.Şimdi tekrardan Esin ile ben bir araya gelip evliliğimizi kurtarmaya, devam ettirme kararı aldık. Ben Esin'i çok seviyorum onun da beni aynı şekilde sevdiğini inanıyorum. Hayatta her şey ikinci bir şansı hak eder. Mutluyum. Evliliğimize ikinci kez şans veriyoruz" demişti.
Boşanmanın eşiğinden dönen çift bu kez aldatma videosuyla gündemde. Eşinin ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla öpüştüğü videoları yayımlayarak gözyaşlarına boğuldu.
"KAFAMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"
2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı'nın ihanetiyle yıkılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi:
"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum."
"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN ACISINI SESSİZCE ÇEKMEM"
"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."
İHANET GÖRÜNTÜSÜNÜ İFŞA ETTİ
Eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla öpüştüğü görüntüleri ifşa ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğu anları da yayınlayan Çepni, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.