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10. Yıl Marşı’nı okumadığı linç yiyen Özcan Deniz'den flaş açıklama: Tüm izleyenler şahit!

Kıbrıs’ta sahne alan Özcan Deniz, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamadığı ve marş söylemediği iddiasıyla çatal ve bıçaklarla masaya vurularak protesto edildi. Ünlü şarkıcının protesto edildiği anlar, sosyal medyada düştü. Bu kez birçok sosyal medya kullanıcısı, Deniz’i linçlemeye başladı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından suskunluğunu bozan Deniz ise işin aslını anlattı. Filistin’de yaşananlardan dolayı duyduğu derin üzüntüyü de dile getiren Deniz, Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlamadığı yönündeki iddialara “Yalan ve suikast” şeklinde karşılık verdi. İşte Özcan Deniz’in o açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 16:44 Güncelleme 30 Ekim 2023, 16:44
10. Yıl Marşı’nı okumadığı linç yiyen Özcan Deniz’den flaş açıklama: Tüm izleyenler şahit!

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı, dün yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Milyonlar sokaklara akın ederken birçok sanatçı yurdun çeşitli yerlerinde sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz de Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ancak Deniz'in konseri başladığı gibi güzel sonlanmadı.

Özcan Deniz'in konser sırasında Cumhuriyet'in 100. Yılını kutlamadığı ve marş söylemediği öne sürüldü.

Alanda bulunan seyirciler, Özcan Deniz'i yuhaladı. Aynı zamanda çatal ve bıçaklı protesto da beraberinde gelirken, hararetli anlar yaşandı.

O anlar kısa sürede sosyal medyaya da düştü. Bu kez birçok sosyal medya kullanıcısı, Deniz'i linçlemeye başladı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından suskunluğunu bozan Deniz ise işin aslını anlattı.

Gelen peş peşe tepkilerin ardından açıklama yapan Özcan Deniz, "Yalan ve suikast" vurgusu yaptı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Konserimde Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttir.

30 Ekim'de setim başlıyor olmasına rağmen, Filistin'de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkmama rağmen bu özel geceyi iptal ettirmedim.

Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100'üncü yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum.

Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu laf olsun diye değil gerçek duygularımla aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kaydetmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum.

Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim.

Aksine içten ve alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler"

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