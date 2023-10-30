10. Yıl Marşı’nı okumadığı linç yiyen Özcan Deniz’den flaş açıklama: Tüm izleyenler şahit!

Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100'üncü yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim. Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum.

Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri, ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu laf olsun diye değil gerçek duygularımla aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kaydetmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum.

Finaldeki 10. Yıl marşını oku(ya)mamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim.

Aksine içten ve alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler"