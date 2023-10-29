Matthew Perry evinde ölü bulundu!

Matthew Perry , Growing Pains, Beverly Hills 90210 ve Dream On'daki küçük rollerin ardından Friends'te alaycı ve nevrotik Chandler Bing rolünü üstlendi. New York'ta yaşayan altı arkadaşı konu alan komedi kısa sürede bir fenomene dönüşerek birden fazla Emmy ödülü kazandı ve rekor izlenme oranlarına ulaştı.

Dizinin 2004'teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu. Matthew Perry , Friends dizisiyle yakaladığı şöhretin ardından uzun süre alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve bu sıkıntılarıyla ilgili samimi açılamalar yapmıştı.

OH, ETRAFTA DÖNEN ILIK SU SENİ İYİ HİSSETTİRİYOR MU? BEN MATTMAN

Aktörün yakın çevresi onun son zamanlarda bu alışkanlıklarından uzaklaştığı ve iyi durumda olduğunu ifade ettiler. Perry'nin Friends dizisinden ve başka projelerde birlikte çalıştığı arkadaşları büyük bir şok yaşıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun son Instagram gönderisinde de evindeki jakuzide çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ve altına "Oh, etrafta dönen ılık su seni iyi hissettiriyor mu? Ben Mattman'" yazdığı ortaya çıktı.