Matthew Perry evinde ölü bulundu!

Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor.
GEÇMİŞTE ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İÇİN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.
Amerikan yapımı Friends dizisi 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi, dünyanın en çok izlenen yapımları arasında ve hala popüler.
Friends dizisinin yapımcısı Warner Bros'tan yapılan açıklamada, "Onun komedi dehasının etkisi dünyanın dört bir yanında hissedildi ve mirası pek çok kişinin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bugün yürek parçalayıcı bir gün ve ailesine, sevdiklerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.