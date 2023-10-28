SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Aşk-ı Memnu hayranlarını deliye döndürecek kare geldi! Olmaz denilen oldu yerine geçiyor

Hafızalarda derin izler bırakan Aşk-ı Memnu artık sinema perdesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan bu dizi 2008-2010 yılları arasında milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenmişti. Şimdi ise Aşk-ı Memnu, sinemada yeni bir solukla hayat buluyor. Yapımcılar seyirciler tarafından uzun süredir beklenen Aşk-ı Memnu filminin resmi tanıtımını yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 15:00 Güncelleme 28 Ekim 2023, 15:00
Aşk-ı Memnu hayranlarını deliye döndürecek kare geldi! Olmaz denilen oldu yerine geçiyor

Aşk-ı Memnu dikkat çeken hikayesiyle bu kez sinema perdesine taşınıyor. Bu kez başrollerde, usta oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum yer alıyor. Bihter karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Behlül karakterini ise Boran Kuzum canlandırıyor. Ayrıca Osman Sonant Adnan Bey'i, Hande Ataizi Firdevs Hanım'ı, Helin Kandemir Nihal'i, Nezaket Erden Peyker'i ve Ebru Özkan da Matmazel'i canlandırıyor.

TARİH BELLİ OLDU

Uzun süredir merakla beklenen "Aşk-ı Memnu" filminin yayın tarihi nihayet belli oldu. 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan bu film 1920'li yıllarda geçen unutulmaz bir aşk hikayesini anlatacak.

Filmin hikayesi Firdevs Hanım'ın küçük kızı Bihter'in hayatına odaklanıyor. Bihter, annesinin hataları ve toplumun acımasız bakışları nedeniyle gölgelenmiş bir hayat sürmektedir. Ancak yaşadığı bu karanlık gölge, onun hayatının dönüm noktası olur.

Zengin iş adamı Adnan Bey'in evlilik teklifi, Bihter'in annesinin baskısından ve gölgesinden kurtulma fırsatı sunar.

Bihter bu teklifi kabul ederek varlıklı bir İstanbul beyefendisi olan Adnan Bey'le evlenir ve onun lüks yalısına yerleşir.

Ancak her şey, Bihter'in hayal ettiği gibi gitmez. Adnan Bey'in kızı Nihal, babasının bu evlilik kararına saygı göstermeye çalışsa da, annesinin hatırasının gölgesi ve kendi varlığının unutulma tehlikesi onu acı içinde bırakır.

İşte tam bu noktada Bihter, aşk ve sevgiye olan hasretiyle yakışıklı ve çapkın Behlül ile tanışır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İstanbul’da Büyük Filistin mitingi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Büyük Filistin Mitingi için İstanbullular yollara düştü: 7’den 70’e Atatürk Havalimanı’na akın ettiler!
SON DAKİKA