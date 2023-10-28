Aşk-ı Memnu hayranlarını deliye döndürecek kare geldi! Olmaz denilen oldu yerine geçiyor

Zengin iş adamı Adnan Bey'in evlilik teklifi, Bihter'in annesinin baskısından ve gölgesinden kurtulma fırsatı sunar.

Bihter bu teklifi kabul ederek varlıklı bir İstanbul beyefendisi olan Adnan Bey'le evlenir ve onun lüks yalısına yerleşir.

Ancak her şey, Bihter'in hayal ettiği gibi gitmez. Adnan Bey'in kızı Nihal, babasının bu evlilik kararına saygı göstermeye çalışsa da, annesinin hatırasının gölgesi ve kendi varlığının unutulma tehlikesi onu acı içinde bırakır.

İşte tam bu noktada Bihter, aşk ve sevgiye olan hasretiyle yakışıklı ve çapkın Behlül ile tanışır.