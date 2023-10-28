Aşk-ı Memnu hayranlarını deliye döndürecek kare geldi! Olmaz denilen oldu yerine geçiyor

Aşk-ı Memnu dikkat çeken hikayesiyle bu kez sinema perdesine taşınıyor. Bu kez başrollerde, usta oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum yer alıyor. Bihter karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, Behlül karakterini ise Boran Kuzum canlandırıyor. Ayrıca Osman Sonant Adnan Bey'i, Hande Ataizi Firdevs Hanım'ı, Helin Kandemir Nihal'i, Nezaket Erden Peyker'i ve Ebru Özkan da Matmazel'i canlandırıyor.
TARİH BELLİ OLDU
Uzun süredir merakla beklenen "Aşk-ı Memnu" filminin yayın tarihi nihayet belli oldu. 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak olan bu film 1920'li yıllarda geçen unutulmaz bir aşk hikayesini anlatacak.
Filmin hikayesi Firdevs Hanım'ın küçük kızı Bihter'in hayatına odaklanıyor. Bihter, annesinin hataları ve toplumun acımasız bakışları nedeniyle gölgelenmiş bir hayat sürmektedir. Ancak yaşadığı bu karanlık gölge, onun hayatının dönüm noktası olur.