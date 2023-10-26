Yabani 8. bölüm 2. fragmanı: Neslihan pimi çekilmiş bomba gibi! Serhan sinir küpüne döndü ortalık karıştı

Ali, aile içindeki gerginliği hafifletmek ve kardeşlerine destek olmak için annesine bir söz verir. Bu söz, ailenin birlikte hareket etme ve birbirlerine destek olma çabasının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

ÇAĞLA VE ALAZ'IN ZORLU YOLCULUĞU Çağla, Rüzgar'ı kurtarmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Ancak aynı zamanda Alaz'dan gelen acı bir gerçekle yüzleşir. Alaz, ona asla bir kardeş olmayacağını söyler ve bu, Yaman'ın aile içindeki yerini kabullenmesi için önemli bir anı oluşturur.

Yabani dizisinin bu son gelişmeleriyle birlikte Serhan ve Neslihan arasındaki buzlar erimeye başlıyor. Serhan'ın karısına olan aşkı tekrar alevlenir. Ancak bu durum, Şebnem tarafından ilişkiyi bozmak adına kullanılır.

GEÇMİŞİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR Güven, hastaneden içeri oğlu Yaman'la girdiği düşünülen geçmişin sırlarla dolu kapılarını aralamaya başlar.