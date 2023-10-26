39 yaşında 57 kiloya düşerek tığ gibi inceldi! 15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! "Her gün 1 bardak..."

Gupse Özay 'ın bu sıvı diyet i, hızlı kilo vermek isteyenler için bir seçenek olarak göz önüne alınabilir. Ancak, unutulmaması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Akşam yemeği: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su

Acıktığınızda: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay

Sıvı Diyetiyle Kaç Kilo Verilir?

Sıvı diyeti uygulayan kişiler arasında kilo kaybı miktarı değişkenlik gösterebilir. Örneğin, diyet alışkanlığı olan bir kişinin aktif metabolizması sayesinde sıvı diyetiyle bir haftada 5 kilo verebilmesi mümkün olabilir. Ancak, uzun bir süre sonra diyet yapmaya başlayan ve yavaş bir metabolizmaya sahip olanlar haftada 2 veya 3 kilo verebilirler. Bu rakamlar, spor yapma ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Her birey aynı miktarda kilo vermez, ancak verilen listedeki beslenme düzenine uyulduğunda kilo kaybı yaşanabilir.

Sıvı Diyeti Faydaları ve Zararları:

Sıvı Diyeti Faydaları:

Detoks etkiye sahip olduğundan bağırsakları ve böbrekleri temizler. Böylece sindirim sisteminin sağlığını korur.

Sıvı gıdaların kalorisi düşüktür. Kalorisi düşük besinler kilo vermeye destek olabilir.

Herhangi bir pişirme uygulaması olmadığından, besinlerin vitamin ve mineralleri korunur. Böylece besleyici ve doyurucu bir diyet uygulanmış olur.

Ekonomik ve pratiktir. Sıvı gıdaları hazırlarken sadece bir blender kullanmanız yeterli olacaktır.