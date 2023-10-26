39 yaşında 57 kiloya düşerek tığ gibi inceldi! 15 günde 15 kilo verme garantili Gupse Özay diyeti! "Her gün 1 bardak..."

2. Gün:
Uyandıktan sonra: Bir bardak limonlu su
Kahvaltı: Orman meyveleri, süt, badem ve yulaf eklenmiş smoothie
Acıktığınızda: Bir haşlanmış yumurta ve bir fincan yeşil çay
Öğle yemeği: Bir kase mercimek veya mantar çorbası
Ara öğünde: 10 adet Antep fıstığı ve hindistan cevizi suyu
Akşam yemeği: Izgarada hazırlanmış tavuk veya balık eti ve bir bardak ılık su
Gupse Özay'ın bu sıvı diyeti, hızlı kilo vermek isteyenler için bir seçenek olarak göz önüne alınabilir. Ancak, unutulmaması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.
Sıvı Diyetiyle Kaç Kilo Verilir?
Sıvı diyeti uygulayan kişiler arasında kilo kaybı miktarı değişkenlik gösterebilir. Örneğin, diyet alışkanlığı olan bir kişinin aktif metabolizması sayesinde sıvı diyetiyle bir haftada 5 kilo verebilmesi mümkün olabilir. Ancak, uzun bir süre sonra diyet yapmaya başlayan ve yavaş bir metabolizmaya sahip olanlar haftada 2 veya 3 kilo verebilirler. Bu rakamlar, spor yapma ve su tüketimi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Her birey aynı miktarda kilo vermez, ancak verilen listedeki beslenme düzenine uyulduğunda kilo kaybı yaşanabilir.
Sıvı Diyeti Faydaları ve Zararları:
Sıvı Diyeti Faydaları:
Detoks etkiye sahip olduğundan bağırsakları ve böbrekleri temizler. Böylece sindirim sisteminin sağlığını korur.
Sıvı gıdaların kalorisi düşüktür. Kalorisi düşük besinler kilo vermeye destek olabilir.
Herhangi bir pişirme uygulaması olmadığından, besinlerin vitamin ve mineralleri korunur. Böylece besleyici ve doyurucu bir diyet uygulanmış olur.
Ekonomik ve pratiktir. Sıvı gıdaları hazırlarken sadece bir blender kullanmanız yeterli olacaktır.
Sıvı Diyeti Zararları:
Uzun süre uygulamada bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
Sıvı ağırlıklı olduğundan farklı yemeklere karşı isteğiniz artabilir.
Diyet psikolojisi nedeniyle gerginlik ve stres oluşabilir.
Alışma süreci içinde mide bulantısı sıvı diyetinin zararları arasında yer alabilir.
Kas kaybı oluşabilir. Bu nedenle uzmanlar uzun süre uygulanmasını doğru bulmaz.
Soğuk algınlığı gibi hastalıklara neden olabilir.
Günlük olarak almanız gereken vitamin ve mineralleri yetersiz sağlayabilir, bu nedenle yorgunluk hali görülebilir.
Sıvı diyeti kısa süre içinde etkili olabilir, ancak uzun vadeli uygulamada kişilerde aşırı yeme isteği uyandırabilir. Bu nedenle, herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir uzmana danışmanız önemlidir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı, uzun vadede daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.