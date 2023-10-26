45 günde 6 kilo verdiren Pınar Altuğ diyeti Tek bir formülle yağlara geçit vermiyor! Haftada en az 5 kez...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ , son dönemde nasıl 6 kilo verdiğini 2019 yılında röportaj verdiği bir programda anlattı. Altuğ günlük yaşamında nelere dikkat ettiğini ve sağlıklı yaşam sırlarını merak edenler için paylaştı.

Pınar Altuğ 'un sağlıklı bir şekilde kilo vermesinin temel sırrı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarına odaklanması oldu. Her öğünde dengeli besinler tüketerek vücudunun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini aldı. Özellikle sebzeler, meyveler ve protein kaynaklarına ağırlık verdi.

Pınar Altuğ sağlıklı kilo vermenin yanı sıra fit ve formda görünmenin sırrını düzenli egzersiz yapmakta buldu. Haftada birkaç kez spor salonuna gitmek, yürüyüş yapmak ve yoga gibi aktivitelerle aktif bir yaşam tarzı benimsedi. Bu sayede hem kilo verdi hem de vücut sağlığını korudu.