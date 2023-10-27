3 ila 6 günde net 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! İki formülle 45 yaşında 36 bedene dönüştü! "Besin değeri yüksek..."

Mine Tugay, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Özellikle "Behzat Ç", "Medcezir" ve "Zalim İstanbul" gibi projelerde gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak son zamanlarda sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, fit görünümüyle de gündemde. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıktı ve fit formuyla dikkatleri üzerine çekti.