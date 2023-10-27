3 ila 6 günde net 2 kilo verdiren Mine Tugay diyeti! İki formülle 45 yaşında 36 bedene dönüştü! "Besin değeri yüksek..."

Mine Tugay, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri. Özellikle "Behzat Ç", "Medcezir" ve "Zalim İstanbul" gibi projelerde gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiriyor. Ancak son zamanlarda sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, fit görünümüyle de gündemde. 44 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak "Yalı Çapkını" dizisinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıktı ve fit formuyla dikkatleri üzerine çekti.
Mine Tugay bu fit görünümüne nasıl kavuştu?
Ünlü oyuncunun zayıflama sırrı nihayet ortaya çıktı. Tugay, sağlıklı bir beslenme ve diyet programına sadık kalarak formunu korumayı başarıyor. 55 kiloyla dikkat çeken oyuncu, sağlık, beslenme ve diyet konularında sırlarını paylaştı.
Mine Tugay'ın bu formülü kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Özellikle beslenmesine verdiği önemle kısa sürede kilo verme konusunda detayları ilk kez açıkladı.