111. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden sahne ekrana geldi! Resmen başrolün yerine geçti...

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Melis Sevinç'in yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle her Cumartesi yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 110. bölümüyle ekrana gelen fenomen dizinin 111. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı'nın 111. bölüm fragmanında Taner ve Selma'nın yakınlaşması dikkat çekti. Selma Taner'e '' Sanki her şey rüya gibi Taner. Bu yaşadıklarımız gerçek mi ''dedi.

Taner'de Selma'ya sarılarak ''Ben seni çok geç fark ettim bir daha asla bırakmayacağım seni'' diye konuştu.