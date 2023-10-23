111. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden sahne ekrana geldi! Resmen başrolün yerine geçti...

YENİ TRANSFER
Teşkilat'ta üstlendiği 'İsrail Elçisi' rolüyle ilgi odağına oturan Özcan Varaylı, bu sefer Gönül Dağı ailesinin bir üyesi olarak kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Oyunculuk hayatına ilk adımı Aynalı Tahir dizisiyle atan, 1998'ten bu yana oyunculuk kariyerine devam eden Özcan Varaylı'nın yeni adresi netlik kazandı. Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalı Halit' karakteriyle iddialı bir bir çıkış yakalayan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran pek çok projenin içinde yer alan Özcan Varaylı, bu kez Gönül Dağı dizisiyle ekran önüne çıkacak.
Son olarak Teşkilat projesinde rol aldığı 'İsrail Elçisi' rolüyle adından söz ettiren Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nda sürpriz hikayesiyle izleyenlerin tüm dikkatini üstüne çekecek. Daha önce de Arka Sokaklar, Filinta, Sakarya Fırat, Adanalı, Kavak Yelleri, Deli Yürek, Geniş Aile ve Vuslat gibi yapımlarda da yer alan Özcan Varaylı'nın Gönül Dağı'ndaki rolü belli oldu.
Özcan Varaylı, Emel Çokçalışkan'ın yazdığı, Yahya Samancı'nın yönettiği ve Ferhat Eşsiz'in yapımcısı olduğu Gönül Dağı'nda 'Rüstem' karakteriyle olayların akışını etkileyecek.