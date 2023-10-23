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111. bölüm fragmanı: Gönül Dağı'nda kahreden sahne ekrana geldi! Resmen başrolün yerine geçti...

Gönül Dağı 111. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Selma ve Taner'in yakınlaşması damga vurdu. Fragmanı izeyenler eski başrol Gülsim Ali İlhan'ın yerine geçen başarılı oyuncu Melis Sevinç'e yorum yağdırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 07:49 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:49
111. bölüm fragmanı: Gönül Dağı’nda kahreden sahne ekrana geldi! Resmen başrolün yerine geçti...

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Melis Sevinç'in yer aldığı Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle her Cumartesi yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak 110. bölümüyle ekrana gelen fenomen dizinin 111. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 111. BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı'nın 111. bölüm fragmanında Taner ve Selma'nın yakınlaşması dikkat çekti. Selma Taner'e '' Sanki her şey rüya gibi Taner. Bu yaşadıklarımız gerçek mi ''dedi.

Taner'de Selma'ya sarılarak ''Ben seni çok geç fark ettim bir daha asla bırakmayacağım seni'' diye konuştu.

Fragmanı izleyenler ''Dilek'i komple unuttu'' , ''Dilek'in acısıyla yaşayamazdı Selma iyiki geldi'' , ''Dilek'i nasıl unutursun'' şeklinde farklı bir çok yorum yapıldı.

YENİ TRANSFER

Teşkilat'ta üstlendiği 'İsrail Elçisi' rolüyle ilgi odağına oturan Özcan Varaylı, bu sefer Gönül Dağı ailesinin bir üyesi olarak kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Oyunculuk hayatına ilk adımı Aynalı Tahir dizisiyle atan, 1998'ten bu yana oyunculuk kariyerine devam eden Özcan Varaylı'nın yeni adresi netlik kazandı. Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalı Halit' karakteriyle iddialı bir bir çıkış yakalayan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran pek çok projenin içinde yer alan Özcan Varaylı, bu kez Gönül Dağı dizisiyle ekran önüne çıkacak.

Son olarak Teşkilat projesinde rol aldığı 'İsrail Elçisi' rolüyle adından söz ettiren Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nda sürpriz hikayesiyle izleyenlerin tüm dikkatini üstüne çekecek. Daha önce de Arka Sokaklar, Filinta, Sakarya Fırat, Adanalı, Kavak Yelleri, Deli Yürek, Geniş Aile ve Vuslat gibi yapımlarda da yer alan Özcan Varaylı'nın Gönül Dağı'ndaki rolü belli oldu.

Özcan Varaylı, Emel Çokçalışkan'ın yazdığı, Yahya Samancı'nın yönettiği ve Ferhat Eşsiz'in yapımcısı olduğu Gönül Dağı'nda 'Rüstem' karakteriyle olayların akışını etkileyecek.


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