3 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya düşerek iğne ipliğe döndü! "Her gün 2 litre su ile birlikte..."

Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen 24 yaşındaki oyuncu Miray Daner, son zamanlarda dikkat çeken fiziksel değişimini halka açıkladı. Yaklaşık olarak 10 kilo verdiğini ve bu süreci nasıl başardığını anlattı. Pandemi döneminde sağlıklı beslenmeye yönelik adımlar atan Daner, kilo verme hikayesini paylaştı.
Genç oyuncu, yaşadığı değişimi, "Sonra baktım vakit geçiyor, evdeki planlamama sporu da eklemeye karar verdim. Keyifli bir süreç oldu ve kendimi zorlamadan kilo verdim." sözleriyle anlatıyor.
Sağlıklı beslenmeye odaklandığını belirten Miray Daner, özel bir diyet uygulamadığını ifade ediyor. Yemeklerinde karbonhidrat ve tatlı gibi lezzetlere yer verdiğini, ancak sağlıksız bir öğün sonrası hemen normal düzenine döndüğünü dile getiriyor.