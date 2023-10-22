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3 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya düşerek iğne ipliğe döndü! "Her gün 2 litre su ile birlikte..."

Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medyada paylaştığı pozlarla sevenlerini büyülemeye devam ediyor. "Vatanım Sensin" ve "Medcezir" gibi dizilerle tanınan Daner, hafif kilolu hali nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı dikkat çeken fiziksel değişim, hayranlarını ve takipçilerini şaşırttı.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 21:58 Güncelleme 22 Ekim 2023, 21:58
3 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya düşerek iğne ipliğe döndü! Her gün 2 litre su ile birlikte...

Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilen 24 yaşındaki oyuncu Miray Daner, son zamanlarda dikkat çeken fiziksel değişimini halka açıkladı. Yaklaşık olarak 10 kilo verdiğini ve bu süreci nasıl başardığını anlattı. Pandemi döneminde sağlıklı beslenmeye yönelik adımlar atan Daner, kilo verme hikayesini paylaştı.

Genç oyuncu, yaşadığı değişimi, "Sonra baktım vakit geçiyor, evdeki planlamama sporu da eklemeye karar verdim. Keyifli bir süreç oldu ve kendimi zorlamadan kilo verdim." sözleriyle anlatıyor.

Sağlıklı beslenmeye odaklandığını belirten Miray Daner, özel bir diyet uygulamadığını ifade ediyor. Yemeklerinde karbonhidrat ve tatlı gibi lezzetlere yer verdiğini, ancak sağlıksız bir öğün sonrası hemen normal düzenine döndüğünü dile getiriyor.

Estetik iddiaları konusunda ise net bir tavır sergiliyor. Oyuncu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini ve değişiminin yaşın ilerlemesi ve büyümesi sonucu olduğunu söylüyor. "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir." şeklinde konuşuyor.

Miray Daner'in hızlı kilo verme hikayesi, birçok kişi tarafından ünlü diyetisyen Canan Karatay'ın popüler diyetine bağlanmış olsa da, oyuncu sadece spor ve sağlıklı beslenmeye odaklandığını vurguluyor. Özel bir diyet programı uygulamadığını belirtiyor.

Miray Daner, sağlıklı yaşam tarzı ve kendi bedeniyle barışık bir şekilde kilo verdiğini vurgulayarak, gençler arasında pozitif bir rol model olmayı hedefliyor. Genç nesillere sağlıklı beslenmenin ve sporun önemini anlatıyor ve kendi deneyimiyle bunu kanıtlıyor.


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