3 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya düşerek iğne ipliğe döndü! "Her gün 2 litre su ile birlikte..."

Estetik iddiaları konusunda ise net bir tavır sergiliyor. Oyuncu, hiçbir estetik operasyon geçirmediğini ve değişiminin yaşın ilerlemesi ve büyümesi sonucu olduğunu söylüyor. "Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir." şeklinde konuşuyor.

Miray Daner'in hızlı kilo verme hikayesi, birçok kişi tarafından ünlü diyetisyen Canan Karatay'ın popüler diyetine bağlanmış olsa da, oyuncu sadece spor ve sağlıklı beslenmeye odaklandığını vurguluyor. Özel bir diyet programı uygulamadığını belirtiyor.

Miray Daner, sağlıklı yaşam tarzı ve kendi bedeniyle barışık bir şekilde kilo verdiğini vurgulayarak, gençler arasında pozitif bir rol model olmayı hedefliyor. Genç nesillere sağlıklı beslenmenin ve sporun önemini anlatıyor ve kendi deneyimiyle bunu kanıtlıyor.