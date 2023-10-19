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Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını'nda duş sahnesi olay oldu! 'Gerçek' dizide Sultan Ferit'i izledi 'Ben artık her şeye razıyım'

Yalı Çapkını 42. bölümüyle 20 Ekim'de izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisine veda eden Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman ve annesine hayat veren Toprak Sağlam'ın kadroya geri döneceği ortaya çıktı. Pelin'in 'Hamileyim' iddiasıyla diziye dahil olacağı öne sürülürken 42. bölüm fragmanında Sultan ve Ferit'in sahnesi ise şoke etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 11:19 Güncelleme 19 Ekim 2023, 11:19
Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını’nda duş sahnesi olay oldu! ’Gerçek’ dizide Sultan Ferit’i izledi ’Ben artık her şeye razıyım’

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizi Yalı Çapkını hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. 42. bölüme kadar gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Hikayesi gerçek dizinin yeni bölümlerindeki sahneler ise olay olmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler...

YALI ÇAPKINI'NA GERİ DÖNÜYORLAR

Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor.

PELİN HAMİLE Mİ?

Sosyal medyada ise Pelin'in hamile rolü yaparak döneceği iddia edildi.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tanıtımına; Ferit'in okul konusunda Seyran'a destek olması ve Seyran'ın içeceklerine doğum kontrol hapı atan Sultan'ı yakalaması damga vurdu.

FERİT'İN DUŞ SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Yalı Çapkını 42. bölüm 2. fragmanında özellikle Ferit'in duş sahnesi çok konuşuldu. Sultan Ferit'i duş alırken izledi. Ferit'in ''Sen artık çok olmaya başladın'' sözleri ve Sultan'ın ''Ben artık her şeye razıyım'' şeklindeki cevabı dikkat çekti.


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