Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Yalı Çapkını’nda duş sahnesi olay oldu! ’Gerçek’ dizide Sultan Ferit’i izledi ’Ben artık her şeye razıyım’

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan dizi Yalı Çapkını hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. 42. bölüme kadar gelen dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Hikayesi gerçek dizinin yeni bölümlerindeki sahneler ise olay olmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler...

YALI ÇAPKINI'NA GERİ DÖNÜYORLAR Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor. PELİN HAMİLE Mİ? Sosyal medyada ise Pelin'in hamile rolü yaparak döneceği iddia edildi.