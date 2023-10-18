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35. bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık! Mezarı kazıldı ölüyor! Apo ve Kıvılcım kahrolacak!

Kızılcık Şerbeti izleyicilerini kötü bir süpriz bekliyor! 35. bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu. Abdullah ve Kıvılcım haberi duyunca kahrolacak. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı dizi her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanıyor. 35. bölüm yaklaşırken fragman herkesi dumur etti. İlerleyen bölümlerde olmayacağı iddia ediliyor. İşte ayrılması beklenen oyuncu...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 18:29 Güncelleme 18 Ekim 2023, 18:29
35. bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti’nde flaş ayrılık! Mezarı kazıldı ölüyor! Apo ve Kıvılcım kahrolacak!

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti 35. bölümüyle Cuma günü yayınlanacak. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni böülm fragmanı ekrana geldi. Peki 35. bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 35. BÖLÜM FRAGMANI

Abdullah'ın ''Bu adam benim kızımı camdan attı'' sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ertuğrul'un İbrahim'in babasını tehdit etmesi dikkat çekti.

Nursema'nın Taşhanlar'ın evinde onlara meydan okuması heyecanı arttırırken; Fatih Kıvılcım'dan bir şans istiyor.

Ömer'in hastalığı ise Kıvılcım ile olan mutluluğuna gölge düşürmeye devam ediyor. Hastalığının belirtileri yüzünden zor anlar yaşayan Ömer'in durumunun ne olacağı ise merakla bekleniyor.

Fragmanda Ömer'in ''Hayır Allah'ım hayır zamanı değil şimdi'' dedikten sonra gözlerinin kapanması ise izleyiciyi şoke etti. Ömer'in ilerleyen bölümlerde öleceği ve karakteri canlandıran Barış Kılıç'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Ancak henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.


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