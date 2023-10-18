35. bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti’nde flaş ayrılık! Mezarı kazıldı ölüyor! Apo ve Kıvılcım kahrolacak!

Fragmanda Ömer'in ''Hayır Allah'ım hayır zamanı değil şimdi'' dedikten sonra gözlerinin kapanması ise izleyiciyi şoke etti. Ömer'in ilerleyen bölümlerde öleceği ve karakteri canlandıran Barış Kılıç'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Ancak henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.