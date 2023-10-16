42. bölüm fragmanı: Yalı Çapkını’nda Ferit’in ölümü geldi! Gülseren Budayıcıoğlu ’Gerçek hikaye’ demişti!

Ferit'in sık sık kolunu tutması ve acı çekmesi gözlerden kaçmadı. Gülseren Budayıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazıldı. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani hep yazar ya 'Uyarlandı.', 'Kitaptan televizyona uyarlandı.' Bu hikaye de gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı."

"Orada bir Kazım Ağa var. 'Bileesiiiin!' diyen. O gerçek bir karakter. Mesela oradaki başrol oyuncularımızın ikisi de gerçek karakterler. O Hattuç gerçek bir karakter. Ama mesela şeyler de var, yani ilave karakterler de var orada, gerçekte olmayan ilave karakterler de var.

Tabii seyirci çok sevdi bu hikayeyi. Bu bir genç hikayesi. Bazen bizim örflerimiz, âdetlerimiz o kadar hayatımızı bağlayıcı olabiliyor ki ve bu hikaye kimseye yabancı gelmedi. Bizim ülkemizde bu kaç bin kere yaşandı. Yani sen bununla evleneceksin, bitti.