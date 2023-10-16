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42. bölüm fragmanı: Yalı Çapkını'nda Ferit'in ölümü geldi! Gülseren Budayıcıoğlu 'Gerçek hikaye' demişti!

Yalı Çapkını 42. bölümüyle merakla beklenirken fragman yayınlandı. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizinin son bölümünde Seyran ve Ferit'in arası açılmıştı. Kaya'nın planları tıkır tıkır işlerken devreye Nükhet girdi. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 15:26 Güncelleme 16 Ekim 2023, 15:26
42. bölüm fragmanı: Yalı Çapkını’nda Ferit’in ölümü geldi! Gülseren Budayıcıoğlu ’Gerçek hikaye’ demişti!

Yalı Çapkını'nda işler kızışıyor! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Yalı Çapkını 42. bölümüyle Cuma günü yayınlanacak. Yeni sezonda Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek hikaye' dediği dizinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümden detaylar...

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını yeni tanıtımda; Kaya ile Seyran'ı üniversiteye gelmesiyle hayal kırıklığına uğrayan Ferit'in eşine "Asıl sürprizi sen yaptın" demesi dikkat çekti.

Ferit'in sık sık kolunu tutması ve acı çekmesi gözlerden kaçmadı. Gülseren Budayıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yalı Çapkını gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazıldı. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani hep yazar ya 'Uyarlandı.', 'Kitaptan televizyona uyarlandı.' Bu hikaye de gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı."

"Orada bir Kazım Ağa var. 'Bileesiiiin!' diyen. O gerçek bir karakter. Mesela oradaki başrol oyuncularımızın ikisi de gerçek karakterler. O Hattuç gerçek bir karakter. Ama mesela şeyler de var, yani ilave karakterler de var orada, gerçekte olmayan ilave karakterler de var.

Tabii seyirci çok sevdi bu hikayeyi. Bu bir genç hikayesi. Bazen bizim örflerimiz, âdetlerimiz o kadar hayatımızı bağlayıcı olabiliyor ki ve bu hikaye kimseye yabancı gelmedi. Bizim ülkemizde bu kaç bin kere yaşandı. Yani sen bununla evleneceksin, bitti.

Şimdi bu hikaye tabii hem çok benimsendi hem de bu bir macera, yani macera dizisi bu. Yani evlendiler bitti, çok mutsuz oldular. Ya da çok mutlu oldular da bitti dizisi değil.

Bu zaten birtakım maceralarla yaşanmıştı. Biz de biraz daha büyüterek, uzatarak burada göstermeye çalışıyoruz. Biraz daha macera izleyecek izleyiciler.

"Macera olacak ama sonuç mutlu son mu?" sorusuna ise Budayıcıoğlu şu yanıtı verdi:

"Ben Antep'teydim. Bunu bana hem Ferit hem Seyran'ı oynayan oyuncular da sordular. Dediler ki 'Biz bu kadar uğraşıyoruz da sonuç olarak bizi bir araya getirecek misiniz?'

Dedim dur, o belli değil daha. Çünkü bu macerayı bırakın izleyelim yani nereye gidiyor. Bakalım hep beraber. Ama güzel bir macera."


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